El "drama" de una 'tiktoker' escandaliza las redes sociales

El vídeo de una 'influencer' en el que cuenta, entre lágrimas, su mala experiencia en una tienda de móviles está revolucionando las redes sociales causando consternación entre muchos usuarios que no entienden su reacción.

Para Alicia, más conocida como @byhermoss, tener un móvil al que le dura muy poco la batería supone un gran problema y tras acudir a una tienda de móviles en busca de una solución ha relatado en sus perfiles, donde cuenta con más de dos millones de seguidores, lo que le ha ocurrido. "Necesito que me lo arreglen para que tenga la batería más tiempo", comentaba en el vídeo donde ha continuado mostrando su "rabia" por la falta de entendimiento con el empleado de la tienda, quien, según cuenta, le ofreció la posibilidad de devolverle el dinero del teléfono acompañado de un "eso es lo que hay".

"¿Pero cómo que es lo que hay?", lamentaba, angustiada por "el hecho de que me he gastado mucho dinero en un móvil que a mi amigo le va bien y que a mí justo me va mal".

El relato, que no ha tardado en hacerse viral, ha generado una oleada de críticas impulsadas por decenas de usuarios que no comprendían su manera de denunciar "de forma tan dramática" una situación como la descrita. "Una mujer adulta llorando en su coche porque no le dura la batería del móvil. Y está tan segura de su drama que lo difunde en redes sociales. La burbuja en la que viven muchos es preocupante", señalaba un usuario en X (antes Twitter).

"Y luego hay niños africanos quejándose porque pasan hambre. Les pondría este vídeo para que viesen que hay gente que sí que lo pasa mal de verdad", ironizaba otra internauta.

Jordi Sabaté, una de las caras más visibles en la lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), ha sacado una carcajada a los tuiteros con su respuesta: "Al saber lo que le ha pasado a esta chica, doy gracias a Dios por tener ELA", expresaba en su perfil.

Al saber lo que le ha pasado a esta chica, doy gracias a Dios por tener ELA. — Jordi Sabaté Pons (@pons_sabate) September 28, 2023

Asimismo, otros tantos salieron en defensa de la joven: "No es por el móvil, es por el trato y las pocas ganas que tenía el vendedor de ayudarla. En mi trabajo como vendedor me encuentro siempre estas situaciones y no son cómodas", justificaba un usuario.