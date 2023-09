Muere Nashawn Breedlove, rival de Eminem en '8 Millas', a los 46 años

Nashawn Breedlove, actor y rapero conocido por su aparición en la película '8 Millas' donde se enfrentaba al personaje protagonista, interpretado por la estrella del hip-hop Eminem, ha fallecido a los 46 años.

Su madre ha confirmado su muerte a través de una publicación en Facebook. "Con gran pesar comparto la noticia del fallecimiento de mi querido hijo, Nashawn Breedlove. Muchos de vosotros lo conocisteis por sus alias Lotto y Ox, nombres que reflejaban su resiliencia y determinación. Nashawn era rapero, cantante, compositor y actor. Nadie podría negar su talento. La partida de Nashawn de este mundo ha dejado un inmenso vacío en mi vida, algo que las palabras no pueden expresar plenamente. No puedo expresar con palabras el dolor que siento. Él no era solo mi hijo; fue un hombre extraordinario cuyo carácter y fuerza inspiraron a todos los que se cruzaron en su camino", reza el texto.

Pese a que el post no revela la causa de la muerte, un familiar declaró a TMZ (medio estadounidense) que Breedlove murió el domingo 24 de septiembre mientras dormía en su casa de Nueva Jersey.

El artista es conocido por haber interpretado a Lotto en '8 Millas', película dirigida por Curtis Hanson y lanzada en 2002 que está inspirada en la vida de Eminem. Breedlove protagonizó una de las secuencias más memorables de la cinta, cuando su personaje se enfrenta al de Eminem en una pelea de gallos.

Antes de participar en la cinta, Nashawn rapeaba bajo su nombre artístico Ox. Cabe destacar que el cantante interpretó el tema Don't Talk Shit para la banda sonora de 'The Wash', largometraje de 2001 protagonizado por Dr. Dre y Snoop Dogg.