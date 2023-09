Miguel Bosé revive en 'El Hormiguero' el atraco a su casa de México: "Fue una experiencia para olvidar lo antes posible"

El pasado mes de agosto, Miguel Bosé fue asaltado mientras dormía por diez individuos armados en su casa de México, donde reside desde hace varios años. Este martes, el cantante revivió con todo detalle en 'El Hormiguero' cómo fue el atraco.

"De repente vi unas caras que no conocía y que me estaban encañonando con una pistola", recordó el artista, que aseguró que los encapuchados "no eran profesionales porque nos ataron a mis hijos y a mí con los lazos de mis deportivas".

Aunque no hubo nada de violencia física, "sí muchos insultos hacia mí", comentó Bosé. El cantante dialogó con ellos "para que metieran a los niños -que también se encontraban en casa- en una habitación todos juntos, con la señora de la casa". Sus hijos estuvieron más de dos horas atados y tapados sin poder moverse, mientras él mismo abría a los ladrones las cajas fuertes de la casa, que al parecer no escondían una gran cantidad de dinero. "Todo lo que tenga más lo que os queráis llevar, os lo lleváis", les dijo.

Miguel Bosé nos relata la impactante historia de su robo en México #BoséEH pic.twitter.com/dnyZwe1nJU — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 19, 2023

Bosé garantizó que en México ocurren cosas que resultan increíbles y contó como, en un momento dado, "el jefe de los asaltantes me miró, me reconoció y me dijo que era fan mío. Incluso uno de los de la banda se quiso hacer un 'selfie' conmigo, pero no le dejaron".

Con un toque de humor reconoció que "se llevaron todo lo que quisieron, hasta unas maletas de cierta marca que me parecían horribles. Eso sí que les agradecí que se lo llevaran". Según explicó, a todos los asaltantes "los dirigía una mujer desde la distancia. A mí me dejaron atado de pies y manos cubierto de almohadas hasta que mi hijo Tadeo se liberó porque su vigilante, -que, en palabras del cantante, resultó ser un ángel -, le dejó las cuerdas sueltas".

Todavía con el susto en el cuerpo, el cantante, que acudió al programa de Antena 3 para presentar la serie documental original de Movistar Plus+ 'Bosé renacido' tras su ausencia por enfermedad el pasado 6 de septiembre, confesó que "fue una experiencia para olvidar lo antes posible".