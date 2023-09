Kate Moss reaparece en Londres irreconocible y muy desmejorada

La supermodelo británica Kate Moss, una de las más importantes de las últimas décadas, ha causado alarma tras reaparecer por el barrio londinense de Mayfair fumando, irreconocible y con una imagen muy desmejorada, según ha publicado New York Post.

Moss, además de ser reconocida por su elegancia y su sensualidad, ha posado durante años en decenas de editoriales fumando, mostrando un hábito que la ha identificado y que ha sido cuestionado socialmente en numerosas ocasiones.

La top model, lejos de ocultar su adicción por el tabaco -que comenzó hace más de 34 años-, ha sido acusada de intentar convertir la adicción al tabaco en algo glamuroso. A raíz de ello, confesó hace unas semanas su intención de dejar de fumar. "Bebo mucha agua, no demasiado café y estoy tratando de fumar menos", explicó a la cadena de televisión estadounidense NBC.

Según informan diversos medios, Kate Moss parece estar cambiando su estilo de vida. Al parecer, la modelo lleva cerca de tres años lejos del alcohol y de las drogas y trata de reemplazar los cigarrillos por un vaper, aunque esto último no parece estar funcionando ya que el pasado lunes fue fotografiada por un medio inglés mientras fumaba en la puerta de un restaurante de Londres.

En la imagen se puede ver a la modelo con un cigarrillo entre sus manos y algo desmejorada. El tono amarillento de sus dientes y el envejecimiento de su piel, parecen ser algunas de las consecuencias de su adicción al humo.

A pesar de ello, Moss no parece estar preocupada por su aspecto físico, algo que no sorprende a sus fans ya que, según ha contado ella misma en varias ocasiones, el tema del envejecimiento no le quita el sueño. "Desde que entré en la década de los 40 me siento más cómoda en mi piel de ahora", declaró a la revista Harper's Baazar en 2014.