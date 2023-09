En busca del anticonceptivo masculino definitivo: sencillo de usar y sin efectos secundarios

El final del verano trae consigo el retorno del material escolar. La campaña de la vuelta al cole comienza a mediados (o incluso principios, si se es especialmente previsor) del mes de agosto, inundando las calles con anuncios de niños felices por tener mochila nueva, sus flamantes uniformes recién comprados y un sinfín de lapiceros de colores a estrenar. Curiosamente, esa tremenda alegría que muestran las criaturas de los anuncios puede ser difícil de encontrar en los chiquillos de ojos somnolientos que hacen fila en el patio el primer día de colegio. Tras un largo verano de sol y helados, el retorno a la rutina puede hacerse cuesta arriba.

No solo los más pequeños pueden no tener ganas de volver a las clases. Las legiones de papás y mamás, responsables de que todo el material esté listo antes del inicio del curso, pueden pasar un mes de agosto de lo más agitado. La dificultad aumenta si no cuentan con vacaciones en esas fechas y deben hacer malabarismos entre el trabajo, asegurarse que sus hijos disfruten de su tiempo de descanso y tachar todo lo necesario de la lista de la compra. A esto súmale un par de olas de calor y ya tienes el cóctel perfecto para estrenar septiembre hasta las cejas de estrés. Por eso, cada vez son más quienes se plantan y deciden cortar por lo sano: según un estudio reciente de la Universidad de Chicago, en los últimos años se ha producido un aumento del 26% en la cantidad de hombres jóvenes sin hijos que solicitan una vasectomía.

¿En qué consiste una vasectomía?

Empecemos esta sección aclarando que en el párrafo anterior solo se pretendía hacer una broma. Por supuesto, las razones que tiene cada persona para decidir no tener descendencia son personales y muy variadas. En el caso de los hombres que han participado en el estudio de la Universidad de Chicago, parece que esta mayor demanda de vasectomías podría estar relacionada con las nuevas políticas antiabortivas que se han adoptado en muchas regiones de Estados Unidos desde el año pasado.

La vasectomía es un método anticonceptivo bastante eficaz, puesto que impide que los espermatozoides salgan de los testículos. Esto se consigue cortando los conductos deferentes, que conectan los testículos con la uretra. Se trata de una intervención muy rápida, por lo que el paciente puede marcharse a casa en el mismo día. Sin embargo, durante los primeros meses todavía hay cierto riesgo de que algún espermatozoide haya quedado en los conductos, por lo que para evitar concebir se deberá recurrir a otros métodos anticonceptivos. Es posible revertir una vasectomía si se decide que se quiere tener descendencia. Para ello, se vuelven a conectar los conductos deferentes que habían sido cortados, permitiendo el paso normal de los espermatozoides del testículo a la uretra. No obstante, las posibilidades de concebir podrían ser menores cuanto más tiempo haya pasado desde la vasectomía.

Más allá de la vasectomía

Podemos comparar la vasectomía a la ligadura de trompas en lo que a método anticonceptivo se refiere. Ambos procedimientos son intervenciones quirúrgicas que buscan evitar un embarazo. Sin embargo, mientras que las mujeres cuentan con otras opciones como los anticonceptivos hormonales para impedir un embarazo, los hombres tienen menos donde elegir. ¿A qué se debe esto?

Durante muchos años se ha estado buscando alguna alternativa, similar a la pastilla diaria que toman muchísimas mujeres en todo el mundo, que permita a los hombres no tener que preocuparse por causar un embarazo indeseado. A día de hoy, ninguna de estas investigaciones ha llegado al mercado, a pesar de que algunos resultados fueron muy prometedores. Investigadores que trabajan en este campo, como el doctor Lonny Levin de la Weill Cornell Medicine, creen que esto podría deberse al miedo o a la desconfianza que la población masculina podría sentir hacia los efectos secundarios de estos nuevos anticonceptivos.

Precisamente este investigador ha formado parte del desarrollo de una nueva terapia anticonceptiva para hombres con efectos secundarios mínimos. La protagonista de esta investigación es una proteína llamada adenilil ciclasa soluble, sAC por sus siglas en inglés. Esta proteína es necesaria para que los espermatozoides maduren y se muevan, ambos procesos necesarios para la fecundación.

En experimentos en ratón, este grupo de investigadores descubrió que bloqueando a la sAC el animal queda infértil. Este bloqueo, que se consigue con un compuesto al que han llamado TDI-11861, se revierte a las 24 horas. Es decir, se trata de una infertilidad reversible. Estos resultados hacen pensar a los investigadores que podrían estar a las hacen pensar a los investigadores que podrían estar a las puertas del anticonceptivo masculino oral definitivo: se tomaría un par de horas antes del encuentro sexual y, al día siguiente, sus efectos habrían desaparecido. Nada de efectos secundarios a largo plazo por los que preocuparse.

Mientras esperamos a que este anticonceptivo oral llegue a las estanterías de las farmacias, quienes no deseen tener descendencia deberán continuar con las alternativas que ya conocemos. Además de evitar embarazos indeseados, hay que asegurarse de que el método anticonceptivo elegido también nos proteja frente a enfermedades de transmisión sexual. No debemos confundir conceptos: una relación sexual sin protección puede conllevar muchos más riesgos además de los embarazos no deseados. Cuidemos nuestra salud.

