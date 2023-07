Del Partido Quevedista a bailes virales: los mejores memes de la jornada electoral

La jornada electoral de este domingo 23 de julio ha dejado un reguero de memes para el recuerdo. Mientras el país vota y decide quiénes serán sus representantes para los próximos cuatro años, los tuiteros aprovechan las horas muertas para tirar de su ingenio y hacer memes en redes sociales.

Partido Quevedista

Hay quienes están indecisos o no encuentran a ningún partido que les represente. Es por ello que deciden crear sus propias papeletas, que aunque no sean válidas en las urnas, sí sirven para hacer memes. "Yo ya he votado", tuitea un usuario junto a una papeleta del "Partido Quevedista". En las listas aparecen todos los versos de la canción más famosa del canario: 'Quédate', y como imagen, el rapero en su sesión con Bizarrap.

Icónicos

En esta fiesta de la democracia, tampoco podían faltar las personas icónicas que dejan anécdotas para el recuerdo. "Cuando te toca formar parte de la mesa electoral, pero no puedes dejar de ser icónica", escribe un usuario junto a la foto de Onyxunleashead, una de las 'dragqueens' más famosas del país, a quien le ha tocado hacer de mesa electoral este domingo.

Cuando te toca formar parte de la mesa electoral, pero no puedes dejar de ser icónica: @onyxunleashed #23Julio #EleccionesGenerales pic.twitter.com/a4UUVZk76k — Marius 🏳️‍🌈 (@wmarius_) July 23, 2023

No hay excusa que valga. "¿Te has casado la noche anterior? No pasa nada. Vota", opina un tuitero que ha observado de primera mano a una mujer vestida de novia depositar su voto en las urnas.

¿Te has casado la noche anterior? No pasa nada. VOTA pic.twitter.com/QlQMkmu4No — Luis Miguel Rojas (@luismirrojas) July 23, 2023

No hay que olvidar que las elecciones han coincidido con el periodo vacacional de millones de españoles, por lo que se ha respirado un ambiente festivo más de lo habitual. En algunas mesas de los colegios electorales, han hecho bailes que se han viralizado. Otros parece que han salido de la playa únicamente para depositar el voto. Un hombre ha entrado en aletas y gafas de bucear al colegio, causando risas entre los electores. "Si este país no existiese habría que inventarlo", bromea un tuitero. Tampoco ha faltado a la cita electoral el lado oscuro de la fuerza. Darth Vader ha depositado su voto frente a la atónita mirada de los que estaban en el colegio.

Si este país no existiese habría que inventarlo pic.twitter.com/zr73RyKPwz — Forlanista (@forlanista_) July 23, 2023

Abstencionismo

Como ya viene siendo costumbre, hay personas que, aparte de practicar la abstención, se graban frente a la mesa electoral y explican sus motivos delante de la cámara mientras rompen su voto. Un gesto que, lejos de parecer reivindicativo, los usuarios critican con dureza. "El tío que rompe el voto cuando le enseñe como el parlamento tunecino gobierna con total normalidad después de un 11% de participación en las elecciones legislativas", comenta Pablo.

Ejerce tu libertad!! pero siempre con convicción!! #YoNoVoto pic.twitter.com/3LNbcbbmrn — Libertad Colectiva Iberica (@LC_Iberica) July 23, 2023