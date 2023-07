¿Hueles eso? Si no, quizá deberías preocuparte

Contamos con cinco sentidos que proporcionan información clave para nuestro cerebro: vista, oído, tacto, gusto y olfato. Los humanos solemos considerar a los dos primeros los más importantes, aquellos de los que más dependemos para interpretar nuestro entorno. Sin embargo, los cinco son de gran ayuda para comprender el mundo que nos rodea, admirar su belleza y huir de sus peligros.

A diferencia de otros animales, como por ejemplo los perros, no solemos prestar mucha atención a lo que nos dice nuestro olfato. No más allá de si nos gusta el perfume de una persona o nos desagrada el fuerte olor de un contenedor de basura en pleno agosto, al menos. Pero lo cierto es que el olfato es de lo más importante. ¿Te resulta difícil de creer? Piensa en el lugar destacado que ocupa en nuestro refranero popular. ‘Algo me huele mal en este asunto’, ‘me da en la nariz que esconde algo’, ‘esto me huele a chamusquina’. Y el sentido del olfato no solo es importante cuando funciona bien, sino también cuando deja de hacerlo.

Covid-19, cambios en el cerebro y anosmia

Uno de los síntomas que han notado muchas personas que han padecido covid-19 ha sido la pérdida del olfato, lo que se denomina anosmia. En muchos casos, el sentido del olfato se recupera tras la infección, igual que dejas de toser o de tener fiebre tras librarte de cualquier otro patógeno. Sin embargo, algunos pacientes siguen sin poder oler meses después de haber estado enfermos. Esta secuela, que forma parte de lo que llamamos long covid, parece deberse a cambios en algunas regiones del cerebro como consecuencia de la enfermedad.

Para averiguar la causa de la anosmia en personas con long covid, un estudio comparó la actividad cerebral de personas que padecen esta condición con la de pacientes que recuperaron el olfato tras pasar la infección y con la de personas que jamás han dado positivo para covid-19. En quienes sufren anosmia a largo plazo se observaron problemas de comunicación entre las dos regiones del cerebro implicadas en interpretar la información que recibimos a través de la nariz. Estas dos zonas son el córtex prefrontal y el córtex orbitofrontal, y al no poder comunicarse correctamente el sentido del olfato no funciona.

Lo que nos muestra este caso es que dejar de oler puede deberse a cambios en el cerebro, cambios que no son buenos. En el caso del long covid, parece que esta situación puede revertirse por sí sola con el tiempo, aunque algún tipo de terapia para entrenar el olfato también podría ayudar. Sin embargo, en otras ocasiones la pérdida del olfato puede ser irreversible y podría ser una llamada de atención ante lo que estar por venir.

Pérdida de olfato repentina, ¿alarma de demencia?

Conforme envejecemos, nuestro sentido del olfato puede empeorar. Tanto la capacidad de detectar un olor como la de asociarlo con aquello de lo que proviene, disminuyen. Aunque esto puede ser una consecuencia normal de la edad, si se produce de forma muy rápida podría deberse a cambios en algunas regiones del cerebro. En este caso, se trataría de regiones que afectan a la cognición y que pueden estar relacionadas con enfermedades neurodegenerativas como la demencia o el alzhéimer.

La parte positiva de este estudio es que sería posible desarrollar nuevos test para predecir el desarrollo de estos trastornos basados en la capacidad olfatoria. Estas pruebas serían fáciles, no invasivas y de bajo coste, y permitirían implantar programas tempranos para tratar de retrasar la progresión de estas enfermedades.

Aunque no seamos perros policía ni cerdos truferos, el olfato es importante. No se trata de un sentido de segunda y su mal funcionamiento debería ponernos en guardia. Confía en lo que te cuenta tu nariz.