María Pombo y Pablo Castellano dan la bienvenida a Vega

Pablo Castellano y María Pombo dieron el lunes la bienvenida a Vega, su segunda hija. El empresario publicó una emotiva fotografía en la que se ve la manita y los labios de la pequeña. "Meri rompió aguas de madrugada y Vega acabó naciendo a las 15.35", anunciaba. "Fue un parto un poco complicado y aunque están las dos bien, Meri se está recuperando de la cesárea y de algún efecto secundario de la medicación. Vega es pequeñita y se está adaptando al nuevo mundo poco a poco", añadía Pablo Castellano.

El empresario también publicó una instantánea donde se podía su mano cogiendo las manos de María. "El imprevisto más feliz de nuestra vida", anunciaba. Su llegada ha sido inesperada para los recientes papás, ya que la ‘influencer’ salía de cuentas el próximo 16 de julio. La llegada de la pequeña ha convertido a su primogénito, Martín, de dos años y medio, en hermano mayor antes de lo esperado.

María estaba muy ilusionada con este embarazo, del que daba la noticia a sus seguidores a principios de año. "Pensaba que no podría volver a ser madre por mi enfermedad", comentaba, ya que, después del confinamiento, fue diagnosticada de esclerosis múltiple. Por eso fue muy precavida a la hora de contar su nuevo embarazo, que dio a conocer a las 14 semanas de gestación.

Este segundo embarazo de la ‘influencer’ no ha sido tan tranquilo como esperaba, aunque tanto la madre como la hija han gozado de buena salud. "Me está costando mucho más que el de Martín. Por lo menos con Martín no lo recuerdo así. La pequeña diferencia es que ahora tengo un terremoto que cada lunes coge un virus nuevo y al final son muchas noches sin dormir", contaba a sus seguidores. "No era consciente de la importancia de descansar para rendir al día siguiente. Entre trabajo, conciliación y virus, tengo el cerebro completamente frito", relataba María Pombo.

Proyectos profesionales

Ahora, la llegada al mundo de Vega seguro que la llena de energía para seguir adelante con sus diferentes proyectos profesionales, aunque también necesitará tiempo para recuperarse del parto y dedicarse a la recién nacida y a su hermano mayor. Hace tan solo unos meses se mudaron a su nueva casa, que ahora verá crecer a Martín y a la esperada Vega.

Su reciente maternidad no es el único cambio de la ‘influencer’. A finales del mes pasado trascendió que dejaba la agencia Soy Olivia para irse a Lateral, la agencia de representación que preside Marc Márquez.