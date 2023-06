Pitingo y Quequé protagonizan un polémico rifirrafe en Twitter: "eres un cobarde"

Las redes sociales se convierten, en muchas ocasiones, en un escenario de enfrentamientos entre personajes famosos. En esta ocasión, los protagonistas que han desencadenado un polémico -y político- rifirrafe en Twitter han sido el humorista Héctor de Miguel, más conocido como Quequé, y el cantante Pitingo.

La discusión comenzó en la tarde de ayer por un tuit que parece haber sido eliminado por el humorista ante el que Pitingo, respondió: "Cuando me veas de frente agacharás la cabeza como la última vez que nos vimos, no tuviste cojones de cruzar una mirada conmigo", escribía el artista. "Eres un cobarde y lo sabes".

Cuando me veas de frente agacharas la cabeza como la última vez que nos vimos , no tuviste cojones de cruzar una mirada conmigo. Eres un cobarde y lo sabes — PITINGO ® (@Pitingo) June 12, 2023

El cómico no dudó en citar el tuit para responder al cantante español: "No soy consciente de haberme cruzado contigo nunca, igual no te reconocí y te ignoré, como la mayoría de la población hace con tus crímenes musicales. Hace mucho que no hago las cosas 'por cojones' pero entiendo que tú el cerebro lo tienes ahí y eso explica casi todo", reprochó.

Acto seguido, añadió: "Por lo demás, enhorabuena por todos esos bolos que te van a caer en los ayuntamientos de VOX y bienvenido al mundo de los subvencionados. Ya tenían mujeres, negros y homosexuales y les faltaba un gitano. Creo que ya podemos llamarte Pidjango".

Por lo demás, enhorabuena por todos esos bolos que te van a caer en los ayuntamientos de VOX y bienvenido al mundo de los subvencionados. Ya tenían mujeres, negros y homosexuales, les faltaba un gitano. Creo que ya podemos llamarte Pidjango. Un saludo. — Héctor (@HectorDeMiguel) June 12, 2023

Al parecer, hace unos días Pitingo animó a todos los ciudadanos a votar el 23J para "echar a ese presidente sinvergüenza", en referencia a Pedro Sánchez, motivo por el cual se convirtió en el foco de los simpatizantes de izquierdas.

"Me gustaría saber qué razas son las que deberíamos votar a vuestra querida y sectaria izquierda. Me parece miserable, pues antes que gitano soy persona. Te sale el racista que llevas dentro y lo dicho, cuando me veas, no agaches la cabeza como la última vez", sentenció el cantante.

El humorista quiso zanjar la conversación y aseguró en otro tweet que al artista, al que tachó de "patriota", le falta "comprensión lectora"

Te falta comprensión lectora y las respuestas de tus fans son bastante homófobas. Oh, sorpresa. Lo dicho, felices bolos en los ayuntamientos de V🤮X, Pidjango. Y tranquilo, no tengo pensado ir a Punta Cana en breve, patriota. https://t.co/MU0silxVVD — Héctor (@HectorDeMiguel) June 12, 2023

Miles de usuarios asombrados han reaccionado al enfrentamiento compartiendo su opinión a través de cientos de 'me gusta', retuits y respuestas. Algunos han intervenido mostrando su posición y otros han preferido utilizar el humor.