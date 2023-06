Jesús Méndez: "Me gusta mezclar una voz personal con otra más divulgativa"

Jesús Méndez estudió Medicina y se doctoró en Bioquímica, pero desde hace unos años se dedica en exclusiva al periodismo y la comunicación científica. Ahora, sobre todo, en el Science Media Centre España; pero también en otros lugares. Uno de ellos es Tercer Milenio. Es coautor e impulsor de ‘Ciencia Sin Ficción’, premio Prismas al mejor libro editado de ciencia 2020, uno de sus muchos galardones.

Sus primeros pasos en el suplemento de ciencia de HERALDO fueron en el año 2010, como parte de las prácticas de un máster de Comunicación Científica en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, donde Pilar Perla fue profesora invitada. "Comencé escribiendo en el blog que existía por entonces –recuerda– y después también en papel, sin una sección fija". Desde hace unos años participa en ‘Aquí hay ciencia’, que describe como "una sección en la que buscamos ligar la actualidad con temas científicos (o viceversa)".

Para elegir artículo propio favorito, se debate entre dos opciones. "Probablemente, de escoger uno sería este: ‘Michael Jackson, el oído absoluto, una ambulancia y un piano no de cola’. Porque fue el primero, cuando aún estudiaba el máster en Comunicación Científica y desde allí empecé a colaborar con Tercer Milenio". Sus razones para elegirlo: "Por la libertad en la estructura y el contenido y por poder mezclar una voz personal con otra más divulgativa". Pero "si fueran dos, añadiría también ‘Los tumores de Darwin. Viaje alucinante al fondo de un tumor’", publicado en 2012, "por la posibilidad de poner en otras palabras cosas que leía en una mesa de laboratorio entre hojas de excel con nombres de genes y tumores".

Lo que más le gusta de Tercer Milenio "es lo que me gustaba hace ya más de diez años y lo que me hizo querer estar: la sensación de buen gusto, de respeto por el contenido ofrecido, la libertad en las formas y los enfoques". ¿Por qué divulga? Ahora mismo, "porque es una forma de ganarme la vida haciéndola un poco más interesante –responde–. No creo que eso sea poca cosa".