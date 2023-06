Miquel Tuson: "Creo en una divulgación de la ciencia que acompañe al lector y lo acerque a temas complejos"

Miquel Tuson es doctor en Biología por la Universidad de Barcelona, especializado en genética, "con una tesis doctoral en la que identifiqué un gen humano responsable de un tipo de ceguera hereditaria". Más recientemente, se he dedicado a desarrollar aplicaciones de la genética para el diagnóstico de enfermedades raras y para estudiar la respuesta a los medicamentos.

Empezó a colaborar en Tercer Milenio en 2016 y "durante estos siete años he escrito un artículo mensual, casi ininterrumpidamente". La colaboración con TM se produjo "gracias a Jesús Méndez, un médico y divulgador excepcional, que ya colaboraba con el suplemento. Con él y otros compañeros empezamos a escribir en la sección ‘Aquí hay ciencia’, que conectaba la ciencia con temas de actualidad y, de aquí, pasé a escribir temas monográficos para las páginas centrales del suplemento".

El artículo que más disfrutó escribiendo es ‘El enigma denisovano: ¿quiénes eran estos humanos arcaicos?’. Explica por qué: "Desde siempre me han interesado los temas sobre los orígenes del ser humano y, últimamente, me interesan mucho las aplicaciones que el estudio del ADN antiguo (la paleogenómica) tiene en distintos campos y, en especial, en la arqueología y la antropología humanas". En este caso, "para identificar a un nuevo grupo de humanos arcaicos extintos que hasta hace una década eran totalmente desconocidos… ¡a partir del ADN de los pocos fragmentos de hueso que se han encontrado de ellos! Para escribirlo me documenté mucho y leí los principales descubrimientos de estos últimos diez años".

En su opinión, "las tres décadas de existencia de Tercer Milenio son testigo de un trabajo bien hecho, y de la importancia y necesidad de disponer de espacios de referencia para la divulgación científica de calidad. La combinación de temas de proximidad, con especial énfasis en la investigación realizada en Aragón, y de hallazgos internacionales, la pluralidad de temas y enfoques, y la voluntad de informar y divulgar con rigor son un fantástico ejemplo de cómo deben tratarse los temas de ciencia en la prensa escrita".

Tuson cree "firmemente en una divulgación de la ciencia que acompañe al lector y que lo acerque a temas complejos e interesantes utilizando un lenguaje lo más claro posible. Me apasiona poder comunicar la ciencia y los últimos descubrimientos en campos como la genética, y también pienso que los científicos tenemos el deber social de dedicar parte de nuestro tiempo a la divulgación de estos conocimientos".