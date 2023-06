Comprobar sorteo de Euromillones de hoy, viernes 2 de junio con un gran bote

El Sorteo de Euromillones no deja a nadie indiferente, se participe o no. Incluso aquellas personas que no frecuentan los juegos de azar o son totalmente opuestos a ellos no dejan de asombrarse por las cantidades astronómicas que se reparten en los escalones más altos del sorteo. Son 5 números y 2 estrellas: para que el impacto sea similar al de un salario decente, o directamente un golpe de suerte que cambie la vida de la persona afortunada, hay que tirar a lo más alto.

Este viernes 2 de junio, el número clave es 130. Se mide en millones de euros. Este es el bote que hay para este viernes 2 de junio. Dejarse una de las estrellas en el camino ya baja la cantidad a una muy decente, pero no suficiente para dejar de trabajar y empezar a informarse a fondo de las mejores maneras de invertir todo ese dinero que acaba de llegar a tu cuenta. Por debajo de ahí (rondando los 100.000 euros) el asunto pasa a la quinta parte aproximada de esa cantidad, y luego la división es por 25, hasta llegar a premios mucho más terrenales.

Actualización con el resultado del sorteo a partir de las 21.30.

El Millón de Euromillones

La otra opción es que toque el Millón, un extra propio de este sorteo que hace solo unos días se quedó en el norte de España, en Bilbao, a orillas del Nervión. Para pescar hay que mojarse, y aunque la llegada de la suerte no tiene nada que ver con la ciencia, echar dos anzuelos es mejor que uno. El precio es de 2,5 euros por apuesta.

Los sorteos de Euromillones son los martes y los jueves, e implican a nueve países: España, Portugal, Irlanda, Francia, Suiza, Luxemburgo, Reino Unido, Bélgica y Austria. Se celebran a las 21.30, y se pueden adquirir boletos hasta una hora antes del sorteo. Cuando se pasa de esa hora anticipada, la venta de participaciones pasa automáticamente al siguiente sorteo: eso ocurre desde las 20.40.