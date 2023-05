¿Vapeadores para niños?: "Se piensa que es solo vapor de agua y es un aerosol con partículas cancerígenas"

Un vídeo en internet, de los que circulan como la pólvora y se hacen virales, en el que se veía a una niña vestida de comunión abriendo un regalo compuesto por vapeadores, ha hecho sonar las alarmas sobre la falta de información acerca de los perjuicios de estos dispositivos y las lagunas en su regulación. Hasta ahora nadie esperaba ver a un menor de 9 años con un cigarrillo electrónico en las manos y menos como un juguete.

Hasta el próximo 31 de mayo se celebra la XXIV Semana sin humo con el lema 'Mejor el paseo que el humo o el vapeo' de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. Los expertos alertan de los peligros de estos dispositivos. Ni son inofensivos ni se puede normalizar su uso. Ni siquiera está comprobada su la utilidad inicial con la que se introdujeron en España en 2016, ayudar a dejar de fumar.

"Se está viendo que el cigarrillo convencional cada vez se está vendiendo menos y las tabacaleras tienen que enganchar con nuevos métodos al público joven", denuncia Virginia Moya, neumóloga de la Sociedad Aragonesa de Aparato Respiratorio. "Detrás de todas las empresas de vapeo quienes están detrás son las grandes tabacaleras de toda la vida", advierte.

"No es un juguete"

Fumar resulta cada día más caro por el mayor número de impuestos y la labor en educación de la salud ha hecho su papel estos años. La doctora recuerda que legalmente no se pueden vender a niños. "El vapeo está prohibido en menores de 18 años, el problema es que se pueden comprar los dispositivos en todos los sitios", reconoce, no solo en estancos. "No se debería promocionar entre los niños, no es un juguete", recalca.

"Estos dispositivos la gente tiene la sensación de que son más inocuos y donde más están calando es en la gente joven", añade la especialista que trabaja en el Hospital Clínico Lozano Blesa. En el citado video difundido en Twitter se ve cómo se incluye entre los regalos de una celebración infantil.

"Si lo regalamos a una niña como en el vídeo le estamos diciendo que es un hábito bueno", apunta Alejandra García, psicóloga infantil. Advierte de los riesgos de fomentar estos dispositivos "cuando se ha visto que tiene los mismo efectos dañinos y diciendo que desde tan pequeños pueden usarlo". En este sentido, juega un papel importante que se regale "como si fuera un juguete" y se haga más atractivo al introducir una variedad de colores y sabores.

Puerta de entrada al tabaco

Los expertos coinciden en que son dañinos para la salud aunque se tenga una imagen de ellos positiva al compararlos con el tabaco. Con o sin nicotina, cigarrillos electrónicos, vapeadores y cachimbas, pueden ser la "puerta de entrada" a una adicción.

"Con el término vapeadores, mucha gente piensa que es solo vapor de agua y es un aerosol con partículas en suspensión que se ha demostrado que algunas son cancerígenas", alerta David Planas, técnico de prevención y promoción de la salud de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

El mes pasado la organización presentó el informe 'Hacia nuevos espacios sin humo (digitales)', en el que analizaba la influencia en los jóvenes de imágenes sobre tabaco o estos dispositivos en lugares como las redes sociales. "El estudio se hizo entre una población de 16 a 21 años, pero visto el vídeo parece que habría que retrasar edad", platea Planas. La edad media de iniciación en el consumo de tabaco es de 14 años. En el estudio se concluía que el 67,8% de los jóvenes ha consumido alguna vez vapers, cigarrillos electrónicos o cachimbas y el 40% las había utilizado en el último mes.

"Es un dato muy elevado si lo comparamos con la población que fuma en España, que es un 25%", indica. El consumo de tabaco es la primera causa de muerte prevenible tanto en España como en el mundo, según recuerda el citado estudio. Además, es "el principal factor de riesgo en cáncer que podríamos evitar, ya que es el responsable de más del 30% de los casos" y está relacionado con 16 tipos diferentes de cáncer, siendo un "factor determinante" en el 84% de los casos de cáncer de laringe o del 82% de los de pulmón.

En el caso del vapeo "se sabe que provoca un aumento de la tos e infecciones respiratorias", entre otras, apunta Moya. Sin embargo, debido a que llevan solo unos años en el mercado reconoce que "no sabemos qué va a pasar a nivel cáncer pulmón", por ejemplo. Los daños se verán "en 20 o 30 años", que es el tiempo en que tarda en desarrollarse en el caso del consumo de tabaco.

"Pocos fumadores acaban sustituyendo completamente el consumo de tabaco por el vapeo y rara vez este cese es definitivo"

​"Más del 77% de los estudiantes que han fumado tabaco reconocen haber vapeado" (David Planas, técnico de prevención de la AECC).

No ayudan a dejar de fumar, pero sí a empezar

Los profesionales cuestionan uno de los principales argumentos a favor de la comercialización de vapeadores y cigarrillos electrónicos, su ayuda para dejar de fumar. "Ninguno de estos sistemas ha demostrado que ayude a dejar de fumar. De hecho, la gente está fumando más y al final se acaban pasando al cigarrillo convencional, con un consumo dual, tanto del electrónico como del vapeo o cigarrillo sin humo", afirma la neumóloga.

"Pueden ser la puerta de entrada hacia el consumo de tabaco", asegura el informe de la AECC. "Pocos fumadores acaban sustituyendo completamente el consumo de tabaco por el vapeo y rara vez este cese es definitivo", afirma el estudio.

Sin embargo, sirven para dar un primer paso hacia el tabaquismo. "Más del 77% de los estudiantes que han fumado tabaco reconocen haber vapeado", recoge el documento. Este alerta del aumento del uso tanto de vapeadores como de cachimbas, más minoritarias, pero de moda en los últimos años. Estas últimas pueden aumentar el riesgo de cáncer de pulmón en un 122%, pero también el de padecer cáncer de esófago".

Además, incide en que "a pesar de que estos productos pueden no contener nicotina, eso no los excluye del resto de sustancias nocivas que liberan tras su uso".

La psicóloga relaciona el inicio del consumo con la "presión social". Así, muchos jóvenes en un deseo de ser aceptados por su grupo se suman al consumo de tabaco, igual que al alcohol. "Es la presión de la pertenencia al grupo, porque si no fumo o no bebo, porque no me gusta beber y mis amigos solo salen para beber me quedo en mi casa y eso lleva a aislarme o a hacerlo solo por estar con ellos", relata García Pueyo, miembro del Colegio de Psicología de Aragón.

Lagunas en la regulación

Desde la asociación se añade el problema que se observa con los nuevos dispositivos es la falta de regulación, desde que se empezaron a vender en España en 2016. Denuncian que las tabacaleras y otras empresas del sector han encontrado en el mundo digital, en las redes sociales y las plataformas de pago un canal por el que publicitarse. Quedan muchas lagunas en la normativa actual y el sector se ha adelantado.

Las marcas de vapeadores han entrando ya en anuncios y patrocinios de grandes eventos. "El problema es que no está regulado y se ha extendido porque existe un vacío legal", lamenta Moya.

"No está regulada la publicidad de estos productos, que son muy nuevos, y la industria ha ido más rápida", añade el técnico de la AECC. Existen "pequeñas limitaciones en algunas de las leyes de comunicación audiovisual", pero la organización denuncia que "todavía no hay una que recoja y equipare todos los productos al tabaco tradicional". La asociación alerta sobre la aparición de 'influencers' en las redes sociales que puede generar un nuevo tipo de "consumo aspiracional", de ahí la necesidad de analizar la exposición de los jóvenes al "humo digital".