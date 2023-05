Consulta el horóscopo de hoy: lunes, 22 de mayo de 2023

Esta es la predicción del horóscopo del lunes 22 de mayo de 2023 de todos los signos del zodiaco:

ARIES

Te dará hoy la sensación de estar un poco solo y ajeno al cariño de los demás, no te deprimas ya que, en el momento menos pensado ocurrirá algo realmente feliz. Un nuevo amor llama a tu puerta.

TAURO

Mantén tu línea de conducta y no la cambies para nada. Si deseas llegar al éxito no hagas caso de las habladurías. Vigila tus ahorros y gastos innecesarios, salvo que estos sean de amor.

GÉMINIS

Será una jornada muy positiva para encauzar fuertemente todos tus planes y proyectos. Conseguirás con facilidad el apoyo y la comprensión de todos. Si te planteas un romance, hoy es el día.

CÁNCER

Una gran dosis de vitalidad envolverá todo tu cuerpo y desencadenará aventuras incluso pasionales. El dinero llegará abundante y de sorpresa, los astros te benefician en lo material.

LEO

Controla más tus nervios de hoy ya que estarás más sensible a todo que ocurra a tu alrededor. Céntrate en lo tuyo y no te metas en asuntos que no te incumben, así conseguirás avanzar en todo.

VIRGO

Tu presencia será requerida en el ámbito familiar para solucionar viejos problemas. Vitalmente te hallarás hoy en un muy buen momento y demostrarás todas tus capacidades para hallar éxitos.

LIBRA

Busca salida a tus tensiones en todas las actividades que tengan relación con la sociedad o las amistades, evita pensamientos pesimistas, verás que tu actitud positiva cambiará todo a mejor.

ESCORPIO

Intenta dominar tu posesividad en los asuntos de sentimientos y amistades. Aparecerán celos motivados por tu conducta desordenada, céntrate en algo y encontrarás solución para todo, más templanza.

SAGITARIO

Tu poder de concentración estará hoy muy potenciado y captarás a la primera cualquier asunto de tu interés. No olvides el amor o te sentirás solo, la pareja te necesita más hoy. Los viajes serán rentables.

CAPRICORNIO

Te comunicarás con mucha gente y serás el centro de atención del sexo opuesto a lo largo del día, buenas sorpresas y mucho cariño recibirás hoy. Todo ello generará una noche ardiente.

ACUARIO

Comienza una etapa de aventura en tu vida sentimental. Aparecerán situaciones inesperadas que cautivarán tu atención y tu corazón, prepárate. Si conduces pon mucha atención, templanza.

PISCIS

Intenta potenciar el lado afectivo de la vida y verás que con ello te salvarás de caer en un estado depresivo. La gente te aportará su calor y afecto que hará crecer tu magnetismo y éxito.