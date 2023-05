¿Problemas para dormir? Estas son las estrategias habituales para conciliar el sueño

"El sueño no es una caída en picado. No nos ‘desenchufamos’ y nos dormimos de repente. El proceso es más bien como bajar por un tobogán: me relajo, desconecto de los estímulos externos y me vence el sopor". Visualícelo la próxima vez que apriete los ojos tratando de dormirse ya. Porque no funciona así. Bien lo saben los casi 4 millones de españoles que padecen algún tipo de trastorno de sueño crónico y grave y los 12 millones que se levantan cada día con sensación de no haber descansado bien, según los datos de la Federación Española de Sociedades de Medicina del Sueño (Fesmes).

El doctor Javier Puertas, secretario de la organización, explica por qué no sirve de nada forzarse a dormir, por qué es contraproducente. "Cuando el hombre vivía en las cavernas siempre estaba alerta, con el temor de que un oso le atacara. Quien lucha por dormirse está igual de preocupado y tiene tanto miedo como si hubiese un oso en la puerta. Solo que la amenaza no es un animal salvaje, sino la propia preocupación porque no se duerme". Y en esa lucha siempre gana ‘el oso’.

"Nuestro cerebro dejará venir al sueño cuando vea que no hay amenaza", es decir, cuando dejemos de agobiarnos porque solo me quedan seis horas para levantarme, cinco, ya solo cuatro... Con Javier Puertas y sus colegas Ainhoa Álvarez -coordinadora del grupo de trabajo de insomnio de la Sociedad Española de Sueño (SES)- y Nuria Roure -psicóloga del mismo grupo de trabajo - repasamos las estrategias y herramientas para tratar de dormir mejor... y más, que los españoles vamos escasos de sueño: 7,13 horas al día.

Un baño caliente

Baño, vale... pero caliente, no. "La temperatura tiene mucho que ver con el sueño y por la noche se reduce la temperatura corporal. De hecho, el pico más bajo coincide con el pico más alto de melatonina", explica Ainhoa Álvarez. Así que lo del baño caliente "es más ritual que otra cosa". La especialista propone a quienes tengan esta costumbre que cambien el baño caliente por la ducha templada. "Si el agua está muy caliente no va a dejar al cuerpo que baje tan eficazmente su temperatura", advierte.

¿Notas sueño?

¡A la cama! Nuria Roure habla de "la ventana del sueño". Es ese momento en el que estás viendo una película en el sofá y, sin querer, te quedas medio dormida. "La ventana del sueño dura unos treinta minutos. Por eso, en cuanto notemos ganas de dormir hay que acostarse, porque si nos esforzamos por mantenernos despiertos y ese rato se pasa nos costará más conciliar el sueño".

Restar de 7 en 7

La alternativa a contar ovejas es sumar de dos en dos, de tres en tres... o "restar de siete en siete", recomienda el doctor Javier Puertas. "Si contamos de dos en dos en sentido ascendente es tan automático que no nos hace pensar. Y se trata de que pensemos, de que dirijamos nuestra atención al cálculo". Da igual que nos equivoquemos, no es un examen. "Contar no tiene componente emocional y, como da igual que no nos salga perfecto, no nos estresamos. De esta manera, poco a poco, nos vence el sueño".

¿No te duermes? Levántate

"Nadie se sienta a la mesa a esperar a que le entre el hambre, ¿no? Pues en la cama sucede igual. Hay que estar el mínimo tiempo despierto porque, si no, vamos a asociar la habitación con no podernos dormir". Me levanto, vale, pero, ¿a hacer qué? "Lo mejor es sentarse en el sofá y hacer algo placentero: escuchar música suave, ver algo en la televisión que sea aburrido, leer o no hacer nada... La clave es, precisamente, que te aburras, que no te impliques emocionalmente...", advierte Ainhoa Álvarez.

Respiración 4-7-8

Inspirar durante 4 segundos, retener la respiración 7 segundos y exhalar durante 8 segundos. La técnica 4-7-8 o respiración relajante goza de consenso entre los profesionales del sueño. "Hay estudios que afirman, por un lado, que el control de la respiración dirige la atención a ese punto y la desvía del hecho de dormirse y eso ya relaja por sí mismo. Por otro, aguantar la respiración y alargar la expulsión favorece el aumento del anhídrido carbónico, lo que podría tener un efecto favorecedor del sueño", explica Javier Puertas.

Siempre a la misma hora

"Mantener el mismo horario es importantísimo, sobre todo el horario de levantarse", hace hincapié Álvarez. Entre semana es fácil porque el despertador nos obliga, pero el fin de semana lo apagamos. Placentero, sí, pero nada saludable. "Lo ideal sería poner el despertador sábados y domingos también, ayudaría a crear el hábito porque, si normalmente de lunes a viernes nos levantamos a las seis y los fines de semana alargamos hasta las diez, tendremos un desfase de cuatro horas y nos afectará".

Ojo abierto

Se trata de una herramienta "poco conocida" que consiste en forzarse a tener los ojos abiertos. "Cuando hacemos fuerza para dormir, nos activamos. Y atención y sueño son incompatibles. En este caso, se trata de obligarnos a hacer lo contrario de lo que queremos. Es decir, hacer fuerza por no dormirnos. Al estar pendientes de tener los ojos abiertos, el nivel de atención hacia el sueño disminuye", explica el mecanismo el doctor Puertas.

¿Un vaso de leche?

Un vasito de leche antes de ir a la cama ayuda a dormir. Ha sido casi una máxima, "pero tiene poca ciencia detrás", desmonta el mito la doctora Álvarez. "La leche tiene triptófano y, para producir melatonina, que nos ayuda a dormir, necesitamos este aminoácido esencial, que se encuentra en la leche y en otros alimentos de nuestra dieta como los frutos secos o los plátanos". ¿Entonces? Lo que sucede es que la cantidad de triptófano presente en un vaso de leche es insuficiente para hacernos ese efecto de provocar sopor: "Es más un ritual que otra cosa".

La siesta

Hay cierto consenso en que una cabezada corta (de 15 a 30 minutos) a mediodía es beneficiosa. "Cuando llevamos dieciséis o diecisiete horas despiertos empezamos a notar ‘presión de sueño’, pero si a las cuatro de la tarde nos echamos a dormir dos o tres horas es como si ese contador de sueño se pusiera a cero y nos costará conciliar el sueño de noche", explica Nuria Roure. Así que siesta, si se hace, corta.