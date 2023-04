Eduardo Ros: “Tras la foto, nuestro siguiente objetivo es tener una película del remolino que es un agujero negro”

La astronomía que contribuye a hacer, en el marco de la cooperación internacional del Telescopio del Horizonte de Sucesos, hace sentir al físico zaragozano Eduardo Ros que “la ciencia sigue siendo un refugio de cordura en un mundo de creciente locura”. Hace unos días, dieron a conocer la primera imagen de un agujero negro lanzando un chorro de materia. El viernes 28 de abril, una conferencia de este investigador del Instituto Max Planck de Radioastronomía en Bonn (Alemania) abre en Etopia el XXV Congreso Estatal de Astronomía, que reúne en Zaragoza a más de 220 astrónomos profesionales y aficionados venidos de toda España.

El agujero negro de la galaxia M87, a 55 millones de años luz de distancia en nuestro vecindario cósmico, 6.500 millones de veces más masivo que el Sol y el primero en ser ‘fotografiado’, sigue siendo fotogénico. ¿Qué es lo más relevante de las últimas observaciones, conocidas hace unos días?Hasta ahora habíamos visto, por separado, el chorro de materia relativista y el anillo de luz en torno a la sombra del agujero negro, donde está lo que conocemos como disco de acrecimiento, el remolino de materia en caída infinita al pozo gravitatorio. Sin embargo, no teníamos una imagen conjunta de los dos, para ver exactamente de dónde salía el jet. Ahora, por primera vez, tenemos una imagen de calidad suficiente para ver ambos. Hemos ‘conectado’ jet y disco de acrecimiento; ahora sabemos mucho más cómo ‘funcionan’ las galaxias activas.

"Tras décadas ‘a la caza’ de imágenes de agujeros negros, construyendo redes de telescopios, ahora estamos cosechando, y la cosecha es fantástica"

"Lo que vemos es la luz que nos falta, la que se ha tragado, y vemos solo su sombra. Si miramos hacia un agujero negro lo que vemos es la luz que está curvada en sus alrededores, dibujando un anillo en el cielo"

"Tenemos una ‘lista de deseos’ . Después de tomar una fotografía estática, lo siguiente es tener una imagen animada, combinando distintos días, esto es, después de la ‘foto’ vamos a hacer la ‘película’ de un agujero negro"

¿Qué será lo siguiente?Tenemos una ‘lista de deseos’ que intentamos ir picando. Después de tomar una fotografía estática, lo siguiente es tener una imagen animada, combinando distintos días, esto es, después de la ‘foto’ vamos a hacer la ‘película’ de un agujero negro. A esto se suman estudios de luz polarizada, búsqueda de la sombra de agujeros negros en otras galaxias, etc.

"La ciencia que nosotros hacemos tiene para mí un gran valor simbólico. En los peores tiempos de la Guerra Fría se consiguió coordinar telescopios en la Crimea soviética, EE. UU., Canadá o Suecia, para observar conjuntamente el universo. La ciencia sigue siendo un refugio de cordura en un mundo de creciente locura"

Me pregunto si hay celos astronómicos entre los equipos participantes.Entre distintos grupos que buscan un objetivo científico hay competencia, y somos seres humanos. A veces podemos encontrar nuestras debilidades en el trabajo diario, pero en general triunfa la fortaleza de trabajar juntos.

¿Qué pregunta sobre agujeros negros le gustaría responder?Cuando me preguntan, ¿y esto para qué sirve? ¿Para qué queremos saber cómo funciona un agujero negro?, se me amontonan la respuestas, pero la primera es "para saber más". Cuando somos niños, no paramos de preguntar, ¿por qué?, y un día empezamos a hacerlo con menos frecuencia. Si seguimos haciéndonos las preguntas fundamentales, podemos comprender más, y comprender el universo es algo que a los que conservamos esa curiosidad infantil, nos satisfaría mucho, si lo consiguiéramos.