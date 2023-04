Muere Patricia Rite, exconcursante de 'Hombres y mujeres y viceversa', a los 30 años

Patricia Rite, exconcursante del programa 'Hombres y mujeres y viceversa'", ha fallecido a los 30 años por culpa de un cáncer de piel que le fue diagnosticado en 2019.

La joven compartía el día a día de su enfermedad a través de su cuenta de Instagram, donde reúne cerca de 100.000 seguidores. Su familia, a través de un comunicado difundido por sus redes sociales, ha anunciado la muerte de Patricia. "El día de hoy Patricia nos ha dejado. Su madre y familiares piden respeto en estos duros momentos. Gracias a todas las personas, que de una u otra manera, le habéis brindado apoyo y amor en este tiempo, directa e indirectamente", han escrito en una historias la noche del pasado domingo.

La última publicación de Patricia había sido el 5 de abril, cuando compartió un vídeo desde el hospital. "Semana movidita, lo que iba a ser comenzar el tratamiento el martes pasado finalmente fue un ingreso en el hospital y el tratamiento fue puesto el viernes y desde entonces mala vomitando y con mal cuerpo hasta ayer, no podía separarme del váter y me sentía fatal. Hoy ya estoy un poquito con más fuerza, desde ayer no vomito y empecé a comer, que desde el viernes no lo hacía y me empieza a sentar bien. Vamos poquito a poco", escribió en el 'post'.

La joven ha compartido tanto los buenos como los malos momentos que vivió mientras padecía esta enfermedad. "Estoy un poco cansada y frustrada de que por más que intento avanzar, no puedo", narraba el pasado mes de marzo.

"Es duro ver como hagas lo que hagas la enfermedad va tomando terreno y no se controla, desespera y frustra y sobre todo ver sufrir a los que más te quieren a tu lado. Como siempre digo que dure lo que tenga que durar pero que esperemos que sea lo máximo posible", llegó a decir en una publicación.