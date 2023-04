María Zurita escribe un cuento para niños donde explica por qué es madre soltera

María Zurita, hija de la infanta Margarita, debuta como escritora de cuentos infantiles con "Mi mamá y yo somos una familia feliz", una historia con apuntes autobiográficos en la que narra su decisión de ser madre soltera y los distintos tipos de familia que hoy existen.

Cuando faltan días para que su hijo, Carlos, cumpla 5 años, María Zurita ha querido contar su decisión de ser madre soltera en un cuento.

"Me costó tomar la decisión de ser madre soltera, no por los tabúes ni el qué dirán, da igual lo que piense la gente, sino por la responsabilidad que conlleva un hijo", ha asegurado este jueves María Zurita (Madrid, 1975), que en 2017 decidió ser madre soltera por fecundación "in vitro".

"Este libro nace con la idea de hacer un regalo a mi hijo pero también va dirigido a niños que están en la misma situación familiar no convencional", ha dicho.

"Además de ser un regalo para mi hijo, este libro puede ayudar a otros niños y madres a visibilizar la familia monoparental", ha añadido Zurita, que ha reconocido que con este cuento está dando herramientas a su hijo para solventar situaciones incómodas.

"Un día a la salida del colegio una niña le preguntó a Carlos ¿por qué no viene tu papá?, ¿por qué no te recoge nunca tu papá?', y mi hijo sin mover una ceja la contesto 'tengo una mamá y punto'", ha contado la prima de Felipe VI, que ha recordado que el pequeño utilizó el título del libro infantil "Tengo una mamá y punto" para "defenderse de un ataque y cortar de manera educada a una niña impertinente".

"Pensé, qué maravilla que la literatura le haya ayudado a salir de esta situación; si yo pudiera hacer un libro para que los niños se sientan más seguros ante los posibles ataques de otros niños", ha dicho, para reconocer a continuación que "hay ataques, los niños no tienen filtros".

La prima del rey ha explicado que su cuento "Mi mamá y yo somos una familia feliz", editado por HarperKids, es "un relato también para niños y padres de familias convencionales para que entiendan que hay familias que no son iguales que las suyas".

Los pequeños lectores -ha dicho- descubrirán una historia edulcorada en la que María Zurita, su hijo Carlos y su perrita Zeta son los protagonistas.

María Zurita cree que es necesaria una literatura que ayude a comprender los distintos tipos de familia. "Sinceramente casi todos los libros hablan de papá, mamá, niño, niña y perro. No veo cuentos de padres separados, divorciados, tampoco de mamás y papás fallecidos", cuenta Zurita, que ha puesto en valor la literatura que muestra a progenitores con discapacidades.

La autora, siendo familia monoparental, define en el libro a su familia como "extensa" ya que viven con sus padres, los duques de Soria, y con su hermano, Alfonso. "Vivimos muchos en casa, a mi hijo le crio yo pero con mucha gente alrededor".

El 90% del libro es autobiográfico, salvo cuando escribe que su hijo ha salido triste del colegio porque tenía que dibujar a su papá, ha explicado la autora, que ha reconocido que no le ha resultado complicado escribir el libro. "Tenía muy claro lo que quería contar a Carlos", ha subrayado.

"No he escrito para niños, he escrito para mi hijo", ha sentenciado Zurita, que, no obstante, ha señalado que el cuento, escrito de manera muy sencilla, está dirigido a niños de 5 a 8 años.

"El lenguaje infantil no lo domino, a mi hijo le hablo como a una persona adulta y la editorial ha corregido algunas expresiones", ha añadido la autora, a quien le ha "encantado" la experiencia de escribir.

"Me ha hecho mucha ilusión escribir; la gente me para por la calle y por redes sociales me dan las gracias por visualizar la familia monoparental", ha dicho Zurita, que ha avanzado que aunque aún no tiene nada en mente, hará "algo para continuar con la literatura infantil".