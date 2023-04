Campanas de boda para la actriz Millie Bobby Brown

La famosa actriz de la serie de Netflix ‘Stranger Things’, Millie Bobby Brown, se ha comprometido formalmente con su novio de los tres últimos años, Jake Bongiovi, hijo del cantante Jon Bon Jovi. La joven, de apenas 19 años de edad y nacida circunstancialmente en la localidad malagueña de Marbella, saltó a la fama en julio de 2016, cuando tenía apenas 12, gracias a su interpretación de la pequeña Eleven en la referida ficción, ambientada en los años 80 y que conectó con cientos de millones de seguidores en todo el planeta.

El compromiso se ha confirmado este martes con una publicación de la intérprete en su cuenta de Instagram, donde tiene casi 63 millones de seguidores; subió una tierna foto en blanco y negro junto a Jake, exhibiendo un anillo de compromiso en su anular izquierdo y un vestido de inspiración nupcial. Ambos lucían amplias sonrisas: el novio, de 20 años de edad (cumple 21 el próximo 7 de mayo), es actor de carrera incipiente, aunque su famoso apellido y el hecho de formar parte de los elencos de ‘Sweethearts’ y ‘Rockbottom’ le han hecho superar el millón de seguidores en Instagram.

Jake es el tercer hijo de Jon Bon Jovi y Dorothea Hurley, una de las parejas más sólidas del ‘star system’ actual. Su relación con Millie era un secreto a voces desde hace más de dos años, pero se confirmó ante la opinión pública la pasada primavera en la ceremonia de los premios fílmicos Bafta, donde la pareja acudió junta.

Muy románticos

En cuanto al anuncio del compromiso, simultáneo en las dos cuentas de la citada red social, la novia fue más explícita, con una deriva poética notable, ya que junto a la foto publicó un texto muy romántico. "Ya te he amado tres veranos, cariño, y los quiero todos", escribió, junto a un corazón de color blanco. Bongiovi puso una foto de espaldas en la que los dos llevaban el mismo ‘look’ desvelado en el Instagram de Millie, con un concluyente "para siempre" y el mismo icono de corazón blanco.

Uno de los primeros en felicitar a la pareja, en este caso en la cuenta de su amiga Millie, fue el actor Noah Schnapps, quien interpreta a Will Byers en ‘Stranger Things’. También se apresuraron a desear lo mejor para la pareja otras jóvenes celebridades como el maquillador James Charles o la actriz irlandesa Amybeth McNutly, protagonista de la serie ‘Anne with an E’ y secundaria en ‘Stranger Things’.

Millie ha crecido ante los ojos de la opinión pública, además de lograr notoriedad en la gran pantalla con las dos entregas de ‘Enola Holmes’. Es embajadora de buena voluntad de la Unicef y, según la revista ‘Hollywood Life’, su futura familia política la adora. La joven estrella volverá a ser crucial en la quinta temporada de ‘Stranger Things’, que será la última a tenor de las revelaciones hechas hace un año por los creadores de la serie, los Duffer Brothers. El estreno de esta última temporada llegará probablemente en 2024.

La actriz comenzó a salir con Jake hace tres años, tras romper con el ‘tiktoker’ Hunter Ecimovik, un noviazgo que Millie calificó a posteriori de tóxico y que tuvo un epílogo desagradable con revelaciones de intimidades a cargo de Ecimovik. Bongiovi, de hecho, fue un apoyo clave para su actual prometida después de que ella pasara por este amargo trance.

Anteriormente (rompieron en el verano de 2018) había salido con el cantante Jacob Sartorius, que tiene ahora 20 años, y también con Joseph Robinson (misma edad), jugador de rugby como su padre, el británico Jason Robinson. También fue el primer amor adolescente de Romeo Beckham, otro veinteañero actual, segundo hijo de David Beckham y Victoria Adams.