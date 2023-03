Ana Obregón habla sobre su hija: "Ya nunca volveré a estar sola"

La noticia saltaba a primera hora de este miércoles y cuando todavía no se ha puesto el sol ya han corrido ríos de tinta hablando sobre ella. Ana Obregón ha sido madre gracias a un vientre de alquiler y el revuelo que se ha montado ha traspasado las barreras de lo meramente social para alcanzar incluso el plano político.

Y es que la decisión de la actriz y empresaria sobre ser madre en Estados Unidos gracias a la maternidad subrogada, una práctica prohibida en España, ha desencadenado todo un aluvión de opiniones, tanto a favor como en contra, así como interminables textos explicando en qué consiste esta práctica, por qué no está permitida en nuestro país y en otros muchos y qué otros personajes públicos han recurrido a ella a lo largo de los últimos años.

Pero faltaba lo más importante, la reacción de la propia Ana. Pues ya se ha pronunciado, recurriendo a una publicación en su cuenta oficial de Instagram en la que ha sido muy concisa: "Llegó una luz llena de amor a mi oscuridad. Ya nunca volveré a estar sola. HE VUELTO A VIVIR", ha publicado la actriz, acompañando sus palabras con un único corazón de color rojo.

La publicación ha recibido miles de 'me gusta' y de comentarios, tanto a favor como en contra de la noticia. Amigas e incondicionales de Ana Obregón como Susana Uribarri o Belinda Washington han mostrado su apoyo y alegría por la reciente maternidad de la actriz, al igual que internautas anónimas que le han animado por el paso que ha dado: "Me parece COJONUDO lo que has hecho y la gente hablará de ello y lo criticará básicamente por envidia y por ignorancia (...) estás volviendo a la vida y te mereces todo el respeto y apoyo", "Ana te mereces vivir de nuevo y volver a ser feliz. Tu niña es una verdadera bendición que Dios te la manda y tú serás la mejor madre del mundo para ella" o "Ahora a disfrutar de tu hija que es la cosa más grande que tenemos en este mundo!" son algunos ejemplos.

Todos comentarios no han sido, sin embargo, tan favorables, sino que la decisión ha suscitado muchas críticas e incluso insultos para la empresaria. El común denominador de la mayoría de estas críticas parte de la base de la edad de Ana Obregón, 68 años, y la supuesta cercanía de su muerte y la corta edad que tendrá su hija cuando ella falte, por lo que se la ha tildado de "egoísta". "Tú no volverás a estar sola, pero la niña que has comprado con tu privilegio se va a quedar huérfana antes de los 18. Ser madre no es un derecho. Qué poca vergüenza y qué egoísmo", "Me parece un acto cruel y egoísta. Los ricos todo lo solucionáis con dinero", "Con 68 años haciendo esas tonterías para que de aquí unos años la niña ya no tenga madre, qué grado de inmadurez como persona" o "Una señora de 68 saliendo en silla de ruedas del hospital con una niña en brazos que acaba de comprar. Es tráfico de seres humanos, mercantilizar con un niño que no tiene culpa de nada y que se quedará sin familia poco después de los 18, teniendo que cuidar a una abuela" son algunos de los comentarios.

También se ha criticado la propia maternidad subrogada a la que ha recurrido la actriz, con mensajes como "El cuerpo humano no es objeto de compraventa, no en balde la maternidad subrogada está prohibida en España" o "Esta señora ha comprado una hija, tráfico de bebés yo lo llamo, en este país están prohibidos los vientres de alquiler porque protegemos a los bebés y a las mujeres. Si compras un bebé en un vientre de alquiler en un país que si lo permite ¡pues quédate a vivir en ese país con sus gentes y sus leyes!".