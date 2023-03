Hiba Abouk rompe su silencio: “Siempre estaré del lado de las víctimas”

La noticia saltaba el pasado 27 de febrero. El diario Le Parisien informaba de que el defensa marroquí del París Saint-Germain Acharf Hakimi estaba siendo investigado por la presunta violación de una joven el fin de semana anterior. La mujer, de 23 años, se había presentado en la comisaría para relatar lo ocurrido aunque no interpuso denuncia.

Según el rotativo, la joven había entrado en contacto con el futbolista el 16 de enero a través de las redes sociales y el día de los hechos, en vísperas del decisivo duelo liguero de su equipo contra el Olympique de Marsella que el marroquí se perdió por lesión, invitó a la joven a su domicilio de Boulogne-Billancourt. La denunciante manifestó, tal y como recogía Le Parisien, que el futbolista se propasó, la besó en los labios pese a su negativa, le levantó la ropa y le besó los senos e, incluso, le introdujo los dedos en la vagina, pese a sus negativas. La chica consiguió deshacerse de su agresor de una patada y envió un mensaje a una amiga que acudió a buscarla, añadía esa versión citada por el periódico.

El 2 de marzo, el internacional marroquí de 24 años fue acusado formalmente del cargo de violación.

Desde entonces, su mujer, la actriz española de origen tunecino Hiba Abouk, no se había pronunciado al respecto. No obstante, varios medios de comunicación apuntaban a que habría iniciado los trámites para el divorcio. Además, la intérprete, conocida por su papel en series como 'El Príncipe' y 'Madres: amor y vida', había borrado algunas fotografías de su perfil en Instagram en las que aparecía con él.

Este lunes, Hiba Abouk ha querido romper su silencio publicando un mensaje en sus historias de Instagram en el que aclara que habían tomado la decisión de poner término a su relación mucho antes de lo ocurrido y que siempre estará al lado de la víctimas. A continuación recopilamos el comunicado al completo:

“Hoy me siento en el deber de hacer público este comunicado para manifestar mi estado de ánimo y aclarar en primera persona las informaciones erróneas que circulan. Y aun cuando en determinados temas o asuntos delicados el silencio puede favorecer, tengo la necesidad perentoria de explicarme, para así poder retomar mi vida personal, pública y profesional de la manera menos perjudicial y traumática posible, protegiendo por encima de todo a mis hijos que son, como no puede ser de otra manera, mi absoluta prioridad.

La realidad es que hacía ya un tiempo que, después de meditarlo mucho, el padre de mis hijos y yo tomamos la decisión de poner término a nuestra relación de pareja, mucho antes de los hechos acontecidos en los que me he visto involucrada mediáticamente y de los cuales soy totalmente ajena. Después de tomar la decisión de separarnos legalmente y dejar de convivir, a la espera de los trámites de divorcio, quién iba a imaginar que además de enfrentarme al consabido dolor que acarrea una separación, y aceptar el duelo que conlleva el fracaso de un proyecto familiar al que me había entregado en cuerpo y alma, tendría que enfrentarme a esta ignominia. He necesitado tiempo para digerir este shock.

Huelga recalcar que en mi vida siempre he estado y estaré del lado de las víctimas, por lo tanto dada la gravedad de la acusación solo nos queda confiar en el buen hacer de la justicia.

Os ruego que respetéis mi intimidad y la de mis hijos en estas delicadas circunstancias.

Gracias a todas las personas que me han mostrado su apoyo, cariño y respeto”.