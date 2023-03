Odiamos Nueva York

El logo de Nueva York, con su rojo corazón y sólo tres letras, irrumpió hace medio siglo en el inconsciente colectivo mundial. Envejeció bien, y hoy sigue tan radiante como antes. Incluso su sencillo concepto fue imitado por las redes sociales. Pero la alcaldía de la Gran Manzana decidió actualizarlo. Desde esta semana el 'I (love) NY' se convirtió en un 'We (love) NYC', que desde el lunes empapela las estaciones de transporte público y otros espacios. Con carteles y publicidad el nuevo símbolo se intenta abrir un hueco en la mente de los que viven y visitan la ciudad.

El cambio es parte de una campaña municipal para incentivar el voluntariado. Una idea de la gobernadora Kathy Hochul y el alcalde Eric Adams que no ha sido bien recibida por los neoyorkinos. Nada más empezar, los bares de los cinco condados y los foros digitales comenzaron a criticar el diseño. Es cierto que es muy parecido al anterior, aunque el corazón tiene una distribución del color que le da un aire 3D y las letras lucen desordenadas con una tipografía también usada en el Metro neoyorkino. "Es un poco feo", comenta Fran Fischer, un creativo de Nueva York. "Me gustaría más centrado".

Algunas opiniones, las más sutiles, alaban el logotipo anterior, creado por el afamado Milton Glaser, que lo dibujó con cera en una servilleta y la regaló a su ciudad. Se utilizó en una campaña de turismo durante los años setenta, una industria que actualmente mueve unos 75.000 millones de euros.

Este viejo logo siempre destacó por la audacia de la idea, la aparente simplicidad de la cuadrícula para sólo cuatro elementos y por la relación estrecha que entabla con la propia historia individual de sus habitantes, incluso durante el 11-S, cuando el propio Glaser, fallecido en 2020, varió su logotipo original para recaudar fondos para organizaciones dedicadas a ayudar a los afectados del acto terrorista.

Los detractores del nuevo icono, que se presentó en Times Square, lo llaman "insultante", "apestoso", "feo", o "desproporcionado". El disgusto ha saltado a los medios nacionales, como 'Washington Post', que asegura que, más que amor, el emblema genera odio entre los siempre orgullosos 'newyorkers'.

Algunos de los creadores de la campaña salida de las mentes del estudio Young Jerks, defendieron su trabajo gráfico en los medios locales, con argumentos como "éste es un momento para nosotros, y no para el 'yo'", o "no es un eslogan, es un espíritu", y lo rebajan ahora a mero "complemento" del original. ¿Y el corazón? "Un emoji", dijeron.

En una sociedad tan dividida como la norteamericana, las polémicas siempre son aprovechadas para darle un barniz político. Los responsables del nuevo logotipo son demócratas y los medios republicanos acérrimos, como 'BizPac', no tardaron en acusarle de despilfarrar "20 millones de dólares". El 'We love New York City' tardó un año en presentarse al público. Tal vez demore menos en desaparecer.