Florence Oloo, premio Harambee 2023: "La educación es la clave en la transformación de África, especialmente de la mujer"

La keniana Florence Oloo ha recibido el premio Harambee 2023 a la 'Promoción e Igualdad de la Mujer Africana' este martes 22 de marzo en el Hotel Urban de Madrid, donde ha defendido que la educación es "la clave de la transformación en África, especialmente la educación de la mujer, que es la que menos oportunidades tiene".

Además, ha explicado que su preocupación desde el inicio de su carrera científica ha sido impulsar una investigación social y técnica que llevase a la excelencia y fomentase el desarrollo de Kenia.

La galardonada es catedrática de Ciencias Químicas de la Universidad Técnica de Kenia y directora de Garantía Académica y de Calidad en dicha Universidad. Además, ha dirigido el programa Community and Engagement, donde trabajó con con niñas de secundaria para fomentar la educación en Ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM por sus siglas en inglés: Science, technology, engineering and mathematics) en la Universidad.

Asimismo, ha sido vicerrectora adjunta de la Universidad de Strathmore y actualmente, dirige la plataforma de nanomedicina en el Centro de Investigación en Ciencias Terapéuticas (Creates) en asociación con el Consejo de Investigación Científica e Industrial de Sudáfrica.

"Todo esto no fue por casualidad. Cuando era estudiante de pregrado, era la única mujer que se especializaba en Química en mi clase. Entonces era una novedad pero ahora no. He tenido que romper el techo de cristal para llegar a ese nivel y otras mujeres también han podido hacerlo", ha señalado la galardonada durante la rueda de prensa.

"Estamos convencidos de que educar y destacar modelos es una palanca de importancia para levantar una sociedad", ha señalado por su parte el presidente de Harambee, Antonio Hernández Deus.

Trabajos de investigación con pautas éticas y sanitarias

Por otro lado, la premiada es miembro fundador del Comité Ético de Strathmore, un comité ético compuesto por 11 personas en el que se aprueba y supervisa que los trabajos de investigación que involucran a seres humanos cumplen con las pautas éticas y sanitarias y garantizan la seguridad y dignidad de los participantes. "Buscamos salvaguardar los derechos de las personas de acuerdo con los estándares internacionales", ha añadido.

De esta manera, la premiada ha explicado que una vez aprobados, los proyectos pasan al Centre for Research in Therapeutic Sciences (Creates)-donde es directora- para poner en práctica los ensayos clínicos, muchos relacionados con enfermedades como la malaria y el Covid-19.

"El hecho de que los Comités éticos no proporcionen una revisión adecuada puede tener graves consecuencias. El bienestar de las personas es la principal responsabilidad en cualquier protocolo de investigación", ha afirmado Oloo.

Así, ha apostillado que la cuestión principal del comité es la protección de los participantes en estas investigaciones "para que sus derechos no sean infringidos, sino respetados como seres humanos que voluntariamente participan. Los principios que rigen los estudios son muy estrictos en esto para respetar los derechos humanos", ha asegurado.

En este sentido, ha indicado que su "pasión" en el trabajo ha sido formar y gestionar científicos para que la ciencia se lleve a cabo éticamente en muchos de sus campos y que por ello, luchan contra la corrupción a este nivel. "Es importante que los datos no sean falsificados, que se respeten los derechos y la privacidad de los participantes y que los resultados de la investigación científica sean genuinos", ha afirmado.

"Tenemos que trabajar en África para los africanos"

Asimismo, Oloo ha indicado que la "buena noticia" es que hay científicos africanos que trabajan a nivel mundial abordando estos problemas y que las nuevas fronteras de las investigaciones en estas áreas se han mejorado gracias a la financiación de grupos farmacéuticos, que han capacitado a africanos y han establecido sitios para desarrollar los ensayos clínicos comparables al primer mundo. "Todos los africanos tenemos que trabajar para África y para todos los africanos", ha apuntado como consejo.

En este contexto, ha añadido que su otra "pasión" es trabajar para la mujer que vive en las zonas rurales de Kenia, en especial en la ciudad de Kisumu, donde trabaja el Centro de Estudios Jakana (Kanyawegi) y donde ha impulsado el 'Woman Empowerment Porgram' para empoderar a niñas y mujeres de diversos orígenes dentro del condado de Kisumu de entre 18 y 30 años.

"Sirve como punto de ejemplo para que otras mujeres puedan aspirar a conseguirlo, viendo a alguien que los ha conseguido se ve que no es una quimera si no un sueño realizable con esfuerzo y dedicación", ha añadido el presidente de Harambee.

De esta manera, ha explicado que el objetivo principal de los programas es inculcar habilidades de autoliderazgo en mujeres y niñas para mejorar su autoestima, confianza y permitirles iniciar e impulsar el cambio socioeconómico dentro de sus comunidades.

"Los desafíos que enfrentan las niñas y las mujeres en la región son muchos. La deserción escolar también conduce a la ociosidad de las niñas y esta situación las expone a relaciones sexuales, lo que conduce a embarazos adolescentes. Además, las niñas son fácilmente atraídas por hombres adinerados o proveedores de motocicletas que nosotros llamamos 'boda-bodas', para participar en relaciones sexuales a cambio de dinero, que las niñas usarían para cubrir sus necesidades básicas, como la compra de toallas sanitarias", ha destacado la premiada.

Para combatir este problema, ha indicado que los objetivos del programa se basan en la ayuda a la mujer en: adquirir habilidades y herramientas que les permitan emprender y hacer crecer sus negocios; mejorar sus habilidades de gestión financiera; saber cómo conseguir productos financieros específicos para mujeres; proporcionar 'soft skills' que les permitan afrontar y superar los desafíos de la vida; mejorar la autoestima y la confianza en ellas mismas y aportar el conocimiento nutricional para garantizar la salud y buena alimentación de sus familias.

"Estoy muy orgullosa de ser africana, estoy muy orgullosa de ser mujer africana y de tener la oportunidad de ayudar a Kenia desde mi trabajo", ha concluido.