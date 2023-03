Las condiciones de la brasileña Anitta para los invitados a su 30 cumpleaños

La cantante brasileña Anitta cumplirá 30 años y piensa "echar la casa por la ventana" en una memorable conmemoración, para la que la impuso una serie de "reglas de etiqueta" para sus invitados que generaron polémica este miércoles.

La artista, que llegará al "tercer nivel" el próximo 30 de marzo, no organizaba una fiesta de cumpleaños desde 2019 por culpa de la pandemia de la covid-19.

Aunque la fecha oficial del aniversario de la cantante es la próxima semana, todo indica que la fiesta tendrá lugar este viernes en Sao Paulo, aprovechando la presencia de varios artistas internacionales que estarán en la edición brasileña del Lollapalooza.

En el tono directo y espontáneo que la caracterizan, Anitta publicó en Instagram la víspera las condiciones que tendrán que seguir sus invitados si quieren permanecer en la fiesta:

"Reglas para mi fiesta de cumpleaños (recordando que si no le gusta, simplemente no venga):

1. No traer otro: invitado no invita y no quiero mi cumpleaños rodeada de gente que no conozco. Lo invité a usted, no a sus amigos. Si no sabe andar solito, puede quedarse en casa".

2. No tome fotos o videos. No invité a nadie para publicar primeros planos en internet, solo para divertirse. Si quiere hacer eso busque otras fiestas que tendrán lugar durante todo el año.

3. No fastidie a los famosos y no moleste a las personas hablándoles al oído sin parar".

Tras publicar las condiciones, la artista se quejó de las constantes llamadas de sus amigos y conocidos para poder asistir con su novio o su marido.

"Hay gente que habla mal porque pongo las reglas en mi 'story' (...) No voy a mirar más mi teléfono hasta que acabe la fiesta", señaló la artista en un nuevo vídeo.

Anitta también dijo que si alguien no puede ir solo "pues que contrate un terapeuta" y que, si por casualidad a alguno se le ocurre tomar una foto o hacer un video con el móvil, ya avisó a seguridad para que "lo coja del brazo y lo expulse".

La artista es actualmente la brasileña más escuchada en el planeta y la cantante más popular de Brasil.

El año pasado se convirtió en la primera solista brasileña en alcanzar el puesto número uno en Spotify global, con "Envolver" y fue nominada como Mejor Nuevo Artista en la última edición de los Grammy.