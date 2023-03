Una señora se hace viral tras pasar como una "ninja" detrás de una reportera durante las Fallas

Las Fallas de Valencia han llegado a su fin tras varios días de fiestas. Como cada año, han dejado momentos para el recuerdo. Este año han sido las primeras 100 % normales tras la pandemia, ya sin medidas anticovid y con tiempo entre primaveral y veraniego durante la última semana, lo que las ha convertido en una de las más multitudinarias. Este último fin de semana han ardido casi 770 fallas repartidas por toda la ciudad, que se ha llenado de turistas y paisanos.

Uno de los momentos más graciosos de estas fiestas lo ha protagonizado una señora que aparece al fondo de una de las retransmisiones en directo de 'À punt', el canal autonómico valenciano. En el vídeo, difundido por Apala9, se ve a una reportera hablando en directo durante la Cremà de las Fallas 2023, pero lo que más llama la atención es una mujer que trata de andar sigilosamente por detrás y que sale corriendo cuando se da cuenta de que la están grabando. "La señora de detrás es como una ninja", comenta el escritor García-Salido en su cuenta de Twitter.

La señora de detrás es como un ninja.pic.twitter.com/VqKbgqSUwc — Alberto García-Salido (@Nopanaden) March 19, 2023

El vídeo se ha hecho viral en Twitter, donde acumula ya cerca de medio millón de reproducciones y miles de 'me gusta'. Las comparaciones y las bromas no han tardado en llegar. "Lleva el espíritu de Chiquito dentro", bromea un usuario. "Pasa como cuando no quieres pisar lo 'fregao'", contesta otro. "Cuando llegas borracho a casa y están todos en el salón", dice una joven.

Cuando llegas borracho a casa y están todos en el salón. https://t.co/zhDLzdceLC — LaGolon (@_La_Golondrina_) March 20, 2023

"Yo no veo a ninguna señora", comentan otros, quienes la comparan con un "ninja" sigiloso capaz de camuflarse de las cámaras. Muchos se han declarado "fans" de la mujer: "Creo que amo a esa señora", dice una tuitera. "Buenos días sólo a ella", comenta otra. "Perdón por no ser ella", lamenta un chico.