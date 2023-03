Una tiktoker va a urgencias y le sacan un "cabello gigante" del ojo: "No sé como pasó"

Estar maquillándose y de repente sentir una molestia en el ojo. A muchos les ha pasado y normalmente suele ser una pestaña que se cae sobre el globo ocular y es fácil de quitar. Así empezó la historia de Sathya Alecia, una tiktoker mexicana que a comienzos de marzo acabó en las Urgencias de un hospital, pero no fue una pestaña lo que encontraron en su ojo.

Todo sucedió un sábado por la mañana cuando ella y su pareja se preparaban para ir a desayunar juntos. "Me estaba maquillando y le dije 'ayuda' porque tengo algo en el ojo y no veo qué es", relata la joven. Su pareja se dispuso a examinar qué tenía en el ojo, pero tampoco veía nada, sin embargo, todavía seguía sintiendo algo.

La historia de esta joven se ha viralizado rápidamente en TikTok, donde el vídeo cuenta con más de 10 millones de visualizaciones.

Con la intención de acabar con esta molestia, Sathya empezó a explorarse el ojo, pero solo empeoró la situación. "Me había levantando la telita de encima del ojo", ha expresado, dejando entrever que se refería a parte de la córnea. Ante esta situación, fue su novio el que le sugirió ir al médico.

Tras acudir a una farmacia en la que un doctor general daba consultas decidieron dirigirse a una clínica oftalmológica por consejo del médico. La tiktoker no se podía creer la situación que estaba viviendo, aunque otra preocupación le rondaba la cabeza: "Me van a poner un parche y me voy a ver fea. Tenemos una boda el sábado, ¿cómo voy a ir así?".

Ya en el hospital oftalmológico la pareja descubrió que tenían a otros 15 pacientes en espera por delante de ellos y un único doctor pasando consultas, por lo que la espera iba a ser larga. Por eso, decidieron buscar otra clínica y, tras varias llamadas sin éxito a varios centros, encontraron un hueco para que la atendieran. Se trasladaron hasta allí y después de varios exámenes el diagnóstico fue que la situación era demasiado compleja.

"Me pusieron anestesia en los ojos, me voltearon el párpado y, con unas pinzas, me sacaron un cabello gigante que tenía atorado en el ojo. O sea, alrededor del ojo", ha contado Shatya, quien, además, se mostró confusa sobre cómo pudo darse ese caso.

La joven ha cerrado la historia contando que, de tanto examinarse el ojo, acabó dañándose la córnea. "Me hice pliegues en la telita de encima del ojo. Entonces, cada vez que parpadeaba o cerraba el ojo, me dolía", ha expuesto.

Ya eran más de las 12.30 y esta pareja todavía no había conseguido desayunar, por lo que cuando salieron de la clínica fueron a comer unos "taquitos", lo que resultó ser un problema más en el día de esta tiktoker. "A mi nadie me dijo que después de que te anestesian no puedes comer grasa. Me la pase vomitando todo el día", ha concluido la joven.