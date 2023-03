Julio José Iglesias: "Supe que mis padres se habían separado cuando vi a otro hombre en casa"

Julio José Iglesias conoció la separación de sus padres de manera sorprendente. El hijo de Isabel Preysler y Julio Iglesias fue consciente de la situación familiar al ver a otro hombre en su casa. "Cuando veo a otro hombre en casa, lo digo así, pero.. Sí, cuando conocí al padre de Tamara". Así lo desveló en una entrevista en la revista ¡Hola! en la que hizo un repaso de su vida con motivo de su 50 cumpleaños. Sin embargo, para Iglesias, conocer el divorcio de esta manera "no fue un trauma ni un shock". Y es que no es la primera vez que conoce un asunto familiar de forma peculiar. Tal y como contó, la reconciliación de su hermana Tamara con Íñigo Onieva tampoco fue comunicada: "Me enteré por la prensa", recordó.

Julio José también ha dado las últimas novedades sobre el estado de su padre, al que hace tiempo que no vemos en España. "He estado ahora con él 15 días en Punta Cana y la verdad es que está igual que siempre, de simpático, de agradable", ha explicado. "Hemos hablado mucho y hemos podido compartir momentos que hacía tiempo que no compartíamos", ha dicho. Incluso ha dejado caer la posibilidad de un concierto a tres con su padre y su hermano Enrique como colofón final a la carrera de su padre.

Sobre su madre y su ruptura con Mario Vargas Llosa, el cantante no entró en polémica alguna: "Yo veía a mi madre bien, pero las relaciones empiezan y terminan. Les deseo lo mejor, sobre todo a mi madre, a quien quiero mucho, es mi madre", expresó.