Las redes arden con las críticas de dos venezolanas que viven en España: "La gente huele horrible"

En las redes sociales es habitual encontrar a usuarios, especialmente jóvenes, que relatan sus experiencias cuando residen en un país diferente al suyo, dadas las diferencias culturales que existen entre unas regiones y otras. Esas diferencias en cuanto a costumbres o modo de vida se acentúan todavía más si se comparan países que pertenecen a diferentes continentes.

Precisamente de ahí la polémica generada en las redes sociales a raíz de un vídeo compartido en TikTok que se ha hecho viral. En él, dos jóvenes venezolanas afincadas en España, concretamente en Galicia, enumeran las cosas que no les gustan de vivir en nuestro país. En primer lugar, que “la gente huele horrible, no todo el mundo pero es demasiado común. Huelen a violín, a axila maloliente”, explican. Una de ellas comenta que no entiende por qué, ya que “aquí hay agua todo el día, hay champú, jabón y desodorante”. “Es algo como cultural”, añade. “Entras en un autobús y te puede oler horrible o te pueden pasar por al lado y te dejan el olor a cebolla”.

🔴Aquí dos "joyas" escapadas de Venezuela: en España huelen mal, que nuestros horarios son una mierda ¿Alguien sabe quienes son estas dos pedorras? Gente así es mejor que no venga. ⤵️ pic.twitter.com/CZeWisjbZ7 — Ramón Rouco ®️ (@Ramon_Rouco_) February 26, 2023

En su lista de críticas a los españoles le sigue que “no saben bailar. Les pones una bachata y te bailan un reguetón. Les pones un reguetón y se lanzan a un merengue mal bailado, como si estuviesen en Tomorrowland. Patético”.

Pero ahí no acaba la cosa. Tampoco le gusta que, según ellas, los españoles “fuman y beben demasiado. Antes de entrar a una discoteca la gente ya está vomitando, no todo el mundo obviamente, pero es lo más normal. Toman hasta morirse”.

Otro objeto de sus críticas son los “horarios demasiado extraños” de nuestro país. “Aquí el día empieza a las 9 de la mañana cuando en Venezuela a las 7 está todo abierto. Y la gente se toma para almorzar como mil horas”, explica una. “La hora de la siesta”, añade la otra. “De 13.30 a 17.00 está todo cerrado”, apostilla. En este sentido tampoco les gusta que “los domingos sea un día muerto. Todo está cerrado, al menos aquí en Galicia”.

Como era de esperar, los usuarios han estallado en las redes contra las opiniones de estas jóvenes.

Jornada laboral de 7 días y abiertos desde las 7:00 hasta las 00:00 sin descansos. La de trabajar estas chicas no se la saben eh — Pavlo🏴‍☠️ (@pavlocamara97) February 23, 2023