Shakira y Karol G lanzan una nueva canción llena de dardos a sus exparejas

Shakira lo ha vuelto a hacer, aunque esta vez ha estado acompañada de la también colombiana Karol G. Ambas han lanzado esta medianoche un nuevo tema, titulado 'TQG', en el que cargan contra sus exparejas. "Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito", dice la expareja de Piqué en la canción, una referencia a la nueva novia del exfutbolista.

Las redes sociales no han tardado en reaccionar ante esta esperada colaboración que a ocho horas de su lanzamiento ya acumula cerca de un millón y medio de visualizaciones. En el videoclip se puede ver a las dos colombianas bailando en diferentes escenarios.

Una de las observaciones que han hecho los tuiteros es que ciertas escenas del vídeo se asemejan a la película 'El show de Truman'. "Shakira y Karol G usando 'The Truman Show' como analogía y como dijeron... vivieron una mentira", dice un usuario.

Shakira y Karol G usando "The Truman Show" como analogía y como dijeron... vivieron una mentira #TQG

'TQG' son las iniciales de 'Te Quedé Grande', haciendo referencia a la consigna que dijo Shakira a Piqué en su sesión con Bizarrap. “Tú buscando por fuera la comida, yo diciendo que era monotonía”, reza la canción. Tampoco han faltado los dardos de Karol G a su expareja, el también cantante latino Annuel AA. "Te fuiste diciendo me superaste y te conseguiste nueva novia. Lo que ya no sabes es que tú todavía me estás viendo todas las historias", dice Karol G al principio.

"Te ves feliz con tu nueva vida, pero si ella supiera que me buscas todavía", cantan al unísono, dejando claro que ambas han sufrido un desengaño amoroso que las ha unido todavía más y que, gracias a él, pronto escalarán hasta lo más alto de las listas de éxitos.