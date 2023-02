El rapero Duki desvela en 'El Hormiguero' lo que hizo con su primer sueldo

Duki es un famoso rapero de origen argentino que lidera todas las listas de éxitos de los países de habla hispana. Con solo 26 años, acumula más de 11 millones de seguidores de Instagram y sus reproducciones mensuales ascienden a más de 23 millones de escuchas en las principales plataformas de música.

El argentino ha visitado España con motivo de sus próximos conciertos en Madrid y Barcelona. Actuará este viernes 24 y el sábado 25 de febrero en el WiZink Center de la capital. Barcelona lo visitará el próximo fin de semana: el viernes 3 y el sábado 4 de marzo, donde actuará en el Palau Sant Jordi. Prácticamente todas las entradas están ya agotadas.

A pesar de su actual fama, sus orígenes fueron más humildes. En su visita al programa de Pablo Motos el pasado 23 de febrero, Duki ha confesado en qué se gastó su primer sueldo. Según narró, comenzó su carrera haciendo batallas de gallos en su barrio hasta que un día, tras ganar una competición, le ofrecieron la posibilidad de grabar en un estudio.

A raíz del éxito que fue su primer tema, comenzó a ganar dinero. "La canción se sacó y tuvo como 2 millones de reproducciones en un mes", explicó a Motos.

En cuanto tuvo algo de dinero acumulado, no dudó en pensar en sus padres. "No sé si puedo contar esto", dijo Duki, recordando que sus progenitores estaban entre el público. "Agarré una bolsa de supermercado y metí dentro 300.000 pesos argentinos (unos 1.500 euros) y llamé a mi papá y mamá y les dije 'esto para ustedes'", contó en 'El Hormiguero'.

Sus padres no reaccionaron de la manera que él esperaba y le dijeron: "La verdad que con esto no podemos hacer nada. Sigue con esto de la música y sigue rompiéndole". Y así fue. Desde ese momento, el argentino no ha dejado de trabajar y de sacar música sin depender de ninguna gran discográfica. "Si me puedo llevar yo más parte de la pasta, ¿para qué la voy a repartir?", confesó.