El 'bum' de los yogures con proteínas: ¿merecen la pena?

"La zona de lácteos de los supermercados es donde más variedad de productos puede llegar a haber y que son menos necesarios". Así de palmaria se muestra la nutricionista Nuria Abia, dando pistas sobre la opinión que le merece el nuevo fenómeno que ocupa cada vez más espacios en los estantes frigoríficos: los lácteos con proteínas.

En la enésima pirueta de la industria alimentaria para sacar rédito del concepto de saludable, ha irrumpido en el mercado una amplia gama de yogures y otros productos lácteos que tienen este nutriente, la proteína, como producto principal.

En este caso, el objetivo es múltiple e, incluso paradójico, basado en la moda reciente que, de manera poco rigurosa, asocia el consumo de alimentos proteicos con el adelgazamiento (debido a su poder saciante). También y de manera muy importante, esta gama se dirige a un público especialmente comprometido con la práctica deportiva, particularmente el 'fitness'.

Algo que viene a corroborar, como señala Abia, el mismo envoltorio de estos alimentos: "Muchos de ellos son de color negro, como pensados para el hombre, o con una estética y unos colores que remiten a las botellas que se lleva a los gimnasios". "Si los envoltorios de la comida fueran todos blancos, creo que no sabríamos ni qué comprar", bromea la nutricionista, subrayando la importancia que la presentación de los alimentos tiene como código no escrito asumimos casi sin darnos cuenta.

En el caso concreto de los yogures protéicos, Nuria Abia no se atreve a sacarlos de la categoría de "saludables". Es decir, el hecho de añadirles proteínas no es peor (en lo que hay que fijarse en este caso sería, por ejemplo, en la cantidad de azúcar, "como en cualquier otro lácteo"). Pero tampoco está demostrado que sea mejor. O sea, ¿qué ventajas reales hay en comer lácteos con proteínas? Pues, según la experta, no más que añadiéndole nueces al yogur.

Abia recuerda que las proteínas son un nutriente básico que se puede encontrar en alimentos de origen animal (carnes, pescados, huevos, mariscos) o vegetal (frutos secos, legumbres, semillas...). A su juicio y aplicando el sentido común, uno de estos yogures 'enriquecidos' con proteínas no tendrían particular interés si la dieta habitual incluye proteínas. Más aún, Nuria Abia especifica que "una ventaja dietética aislada no tiene sentido, lo que importa es el equilibrio".

Y si se atiende al precio... Se multiplica con respecto al yogur normal en cuanto se añade la etiqueta proteínica. Por ejemplo, en Mercadona, el yogur desnatado natural cuesta 1,46 euros, mientras que el proteico, también desnatado, vale 3,33 euros. En el caso de las marcas, con precios de El Corte Inglés, el Danone YoPro desnatado tiene un precio de 8,69 euros el kilo. El yogur natural de esa misma marca cuesta 2,07 el kilo.