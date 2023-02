Una tiktoker cuenta su experiencia en Inglaterra con una familia de acogida: "La abuela murió y no aprendí nada de inglés"

Que los padres envíen a sus hijos al extranjero para que mejoren su nivel del idioma nativo de ese país es un práctica común en algunos hogares españoles. Es el caso de Natz, (@natz_ruro), una joven que con 16 años, en el verano de 2016, viajó a Inglaterra para mejorar sus calificaciones de inglés.

"La experiencia fue random -aleatoria- y turbia desde el principio", explica esta chica en un vídeo publicado en su perfil de TikTok. A través de una agencia, le asignaron una familia de acogida para el verano y Natz decidió escribirles un mensaje para presentarse, pero nunca recibió respuesta. Aun así, embarcó en el avión y puso rumbo a Inglaterra.

Cuando llegó a Londres, explica, llevaron a todos los alumnos a un pabellón para que las familias de acogida los recogieran. "Bueno, a recogerles, porque a mí no me recogieron", aclara esta tiktoker, y añade: "Me quedé siete horas esperando en ese pabellón" hasta que los monitores decidieron montarla en un taxi hasta la puerta de su casa de acogida. "Yo solo sabía decir: Hello, my name is Naiara. Help me (Hola, me llamo Naiara. Ayuda)", apunta.

Tras una jornada de viaje y de horas de espera en el pabellón, el día aún tenía sorpresas reservadas para ella: "Mi casa era un kebab". Cuando llegó Naiara se presentó a sus padres de acogida, que, al parecer, no sabían que ella llegaba a la ciudad ese día.

A continuación, la tiktoker recuerda que en la habitación en la que iba a dormir había cuatro colchones en el suelo, "una ventana diminuta" y nada de armarios. No sería la única que iba a pasar el verano allí, ya que compartía la habitación con "dos danesas y una italiana". Además, conviviría también con los cuatro hijos de la familia, los padres de acogida y la abuela. Y por si fuera poco, la novia embarazada de uno de los hijos también vivía allí, según explica Naiara. "La abuela murió estando yo en esa casa", adelanta la tiktoker, y asegura que esta historia la contará en un próximo vídeo en su perfil.

Otro de los problemas, según relata Natz, es que el kebab estaba conectado con un gallinero y a ella le dan miedo las gallinas. El comportamiento del padre de la familia, al parecer, también dejaba mucho que desear.

Un parto en casa

El día en el que todo pasó a ser "too much" (demasiado) fue la jornada en la que la novia del hijo de la familia se puso de parto: "Normalmente a mí nadie me hacía caso en esa casa y veo que ella quería hablar conmigo", explica la tiktoker. ¿Cuál era el mensaje? Qué había roto aguas y que quería tener el bebé en casa.

Sin saber qué hacer y dudando si el 112 era un número internacional o solo español, Naiara decidió a llamar a su madre en el País Vasco, a la que, según explica la joven, le faltó muy poco para plantarse en el Reino Unido.

Por su parte, la madre de acogida "llegó tan tranquila a casa, con las bolsas de la compra" y le pidió a Natz que le ayudara a llenar todo de plástico. En cuanto la tiktoker pensó que estaba todo controlado, salió de la casa y hasta buscó en internet cuánto se puede alargar un parto para no volver hasta que todo estuviera solucionado.

Al final de un segundo vídeo publicado sobre este tema, Natz explica que tanto la agencia como sus familiares en España conocían la situación y que solicitó un cambio de familia, sin embargo no aclara si este se llegó a producir.