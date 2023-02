Los padres de Madeleine McCann parecen estar dispuestos a acceder a la petición de Julia Faustyna Wendell, la joven polaca de 21 años que dice ser su hija, de hacerse la prueba de ADN para desvelar si realmente es así.

Madeleine McCann desapareció cuando tenía 3 años, en 2007, durante unas vacaciones familiares en Portugal. Hasta ahora no se ha dado credibilidad a Julia Wendell, dado que no coinciden en la edad (Madeleine tendría ahora 19 años) y además no es la primera vez que una joven dice ser la niña desaparecida en el Algarve, en ocasiones anteriores por llamar la atención. Sin embargo, sí que hay otros aspectos en los que coinciden.

La propia Julia Wendell ha informado en sus redes de que ha podido contactar con personas cercanas a la familia de la desaparecida y va a poder hablar con los padres de Madeleine en las próximas horas. "La prueba de ADN se realizará pronto", asegura la joven polaca.

Según han publicado medios británicos, que citan fuentes próximas a los padres de Madeleine McCann, la familia está dispuesta a hacerse la prueba porque "no tiene nada que perder", ve necesario analizar todos los factores y, además, "la niña se parece, no hay duda de eso", ha informado el periódico británico 'The Daily Mirror'.

Respecto a las similitudes entre Madeleine y Julia, ambas sufren en el ojo un defecto denominado coloboma.

Otro aspecto que Julia alega para defender su tesis es que su sonrisa coincide con la de su padre, Gerry McCann. "Podéis ser mis padres", ha defendido en sus redes.

La chica de 21 años ha abierto un perfil en Instagram para tratar de contactar con la familia de la pequeña desaparecida en el Algarve en 2007.

Los antecedentes falsos de Julia fueron una tiktoker llamada Maddie que se dio a conocer en 2021 diciendo que era Madeleine MacCann. La joven de 21 años acabó admitiendo que todo fue una broma, pero hubo seguidores que, viendo su parecido físico tan evidente, pidieron la prueba de ADN con sus padres.

Anteriormente, en 2016, la sueca Embla Jauhorjärvi, que vivía en Roma, aseguraba ser Madeleine. Decía que era británica, vivía en la calle y decía llamarse María. Pero su padre lo desmintió: tenía 21 años, no 13 como tendría Madeleine.