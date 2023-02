Pintalabios rojo pasión con un extra de seguridad

Los escaparates se han llenado de corazones gigantescos y globos de color rojo pasión. Las agencias de viajes nos tientan con ofertas de escapadas románticas a lugares que quitan el aliento. Conseguir una reserva en un buen restaurante se vuelve prácticamente imposible. Maratones de películas románticas en televisión (salvo aquellas cadenas que deciden mantenerse firmes a sus principios y contraatacar con ciencia ficción de serie B sobre calamares gigantes que luchan contra, qué sé yo, tarántulas asesinas).

En esta época, un buen pintalabios puede ser un gran aliado. Los pintalabios no solo dan a nuestros labios un color espectacular y llamativo, sino que también pueden ayudar a mantenerlos hidratados. Sin embargo, debemos tener mucho cuidado con los productos cosméticos, ya que no solo a los humanos nos parecen atractivos. Microorganismos como bacterias, virus y hongos pueden verlos como un posible nuevo hogar, y al precio que están los alquileres no se lo van a pensar dos veces. Aunque los pintalabios contienen productos que retrasan el desarrollo de estos seres microscópicos, cada vez que los usamos los humedecemos con nuestro aliento. Esto aumenta las posibilidades de que acaben apareciendo invitados indeseados.

Los microorganismos pueden modificar las propiedades de los productos cosméticos, produciendo cambios de olor o color o incluso haciendo que se desintegren. Además, e incluso más preocupante, pueden producirnos infecciones, por lo que es muy importante que los mantengamos en buen estado. Una buena medida consiste en no compartir nuestros productos, como pintalabios y cacaos, con otras personas.

Por otro lado, los fabricantes también deben asegurarse de incluir en las formulaciones conservantes que garanticen que el producto final cuente con propiedades antimicrobianas, para evitarnos sustos. En este artículo, hablaremos acerca de un pintalabios desarrollado por investigadores españoles que incorpora un ingrediente especial para alejar a los microorganismos.

Natural, pero con investigación detrás

Los humanos llevamos siglos usando el maquillaje. Los característicos delineados del ojo que nos llegan del Antiguo Egipto son una de las primeras pruebas que tenemos, aunque también usaban polvos para cambiar el tono de la piel, sombras de ojos y otros productos. En épocas anteriores se recurría a compuestos naturales para hacer productos cosméticos. Así, se descubrió a las malas que lo natural no siempre es sinónimo de seguro. Es tristemente célebre el maquillaje con base de plomo que se usaba la nobleza del siglo XVI para blanquear la piel y ocultar marcas de viruela, pero que producía serios efectos secundarios a quienes lo usaban. A raíz de sucesos como este y otros, se fue aumentando la investigación y la vigilancia para garantizar que los productos que llegaban al mercado fuesen totalmente seguros.

En los últimos años, la industria cosmética ha experimentado una vuelta a lo natural, aunque usando las herramientas con las que contamos ahora para que no se repitan desagradables sucesos pasados. Cada vez es más habitual encontrar productos de maquillaje que contienen productos naturales para dar color, aumentar la hidratación o mil cosas más. Siguiendo esta filosofía, tres investigadores de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir han desarrollado un prototipo de pintalabios que contiene ingredientes naturales, entre los que destaca el extracto de arándano rojo.

Un toque afrutado

Este nuevo pintalabios se compone de manteca de karité, vitamina E, provitamina B5, aceite de babasú, aceite de aguacate y el ingrediente estrella: extracto de arándanos para dar un color rojo oscuro y un extra de protección frente a microorganismos. Los investigadores estudiaron la capacidad de su pintalabios de reducir el crecimiento de distintos virus, bacterias y hongos en el laboratorio.

Tras llevar a cabo distintos análisis, observaron que este pintalabios puede inactivar virus como el SARS-CoV-2, el herpes o el virus de la hepatitis A de forma muy rápida, en tan solo un minuto. Además, también presenta propiedades antibacterianas frente a Escherichia coli o una cepa resistente a varios antibióticos de Staphylococcus aureus, así como frente al hongo responsable de la candidiasis, Candida albicans. Es de esperar que el futuro cercano de la industria cosmética eche un buen vistazo a estos resultados para desarrollar nuevos productos más seguros para los consumidores.

Por tanto, a la hora de escoger un pintalabios para estos días de escapadas, cenas a la luz de las velas y películas románticas, no solo debemos fijarnos en que sea bonito: la seguridad antimicrobiana también debe influir en nuestra decisión de compra.

