El oro rojo de La Mancha, en peligro por el cambio climático

Cesta en el brazo y de una en una, así recogieron los jornaleros los 462,15 kilos de hebras de azafrán de la Denominación de Origen Protegida (DOP) de La Mancha. "La recogida está mecanizada, pero no extendida", explica Carlos Fernández Segovia, presidente de DOP de Azafrán de La Mancha. La falta de tecnología en estos cultivos es una de las causas de la menguante presencia de estas hebras en los supermercados españoles, la sequía y el calor son los otros dos ingredientes.

"Los expertos nos dicen que a 27 o 28 grados centígrados se produce el aborto floral", señala Fernández. La aparición de las flores de estas delicadas plantas tiene lugar a finales del mes de octubre y principios de noviembre, aunque "la floración cada vez es más tarde, porque la planta 'busca' el frío", explica Fernández.

Normalmente, de cada bulbo salen tres tallos, y de cada uno entre tres o cuatro flores, pero la vida de estas plantas se está viendo alterada por los cambios. "Si se dan altas temperaturas se puede complicar la floración", añade.

A eso se le suma la falta de precipitaciones, "aunque no es una planta especialmente delicada en este sentido", afirman varios agricultores. El último mes de octubre, según datos de la propia Aemet, fue de los más secos de la serie histórica. "Llevamos dos años muy complicados en este sentido", revela el presidente de DOP de La Mancha.

Los últimos 24 meses han sido calificados como "secos" con precipitaciones por debajo de los valores del periodo de referencia 1981-2010. "2022 ha sido el sexto año más seco desde el comienzo de la serie en 1961, y el cuarto del siglo XXI", reza el último resumen anual de la Aemet. Mientras que 2021 fue "el decimocuarto más seco desde el comienzo de la serie, y el octavo del siglo XXI".

De hecho, en Castilla-La Mancha en el último año hidrológico (del 1 de octubre de 2021 a 30 de septiembre de 2022) fue "muy seco" con un total de 355,3 litros por metro cuadrado. "En varias comarcas hemos visto sólo cuatro litros en cinco meses", recuerda Fernández. "A los de regadío no les ha ido tan mal, pero a los de secano nos ha matado", comenta.

Un panorama nada alentador con la previsión de periodos de lluvia más irregulares. "Estamos trabajando en proyectos que tengan en cuenta la menor disponibilidad de recursos hídricos", advierte el presidente de la DOP de La Mancha.

25.000 euros

El apodo de oro del azafrán no viene dado por su color, ya que es rojizo, sino porque sólo el preciado metal le supera en precio. Esta especie amada por cocineros y cocineras para dar sabor y color a sus platos es el segundo producto más caro del mundo. Un kilo de estas hebras costó en 2021 entre 10.000 y 12.000 euros en los supermercados, una cifra que no alcanza el 100% al productor y que se suele quedar entre 4.000 y 5.000 euros y "aún así no es rentable", alerta Fernández. "La gente no sabe que una hectárea de azafrán cuesta 25.000 euros", apunta.

Un montante que hay que desembolsar y que "no es rentable". "Es una inversión muy alta para no tener ninguna garantía ni certificación de que el bulbo saldrá", denuncia. Las condiciones climatológicas afectan a la producción y la siembra, pero no es el único problema. La falta de mano de obra y la fragilidad de la planta.

Las altas temperaturas favorecen la aparición de hongos que afectan a las flores que dan vida al azafrán y "nosotros no tenemos una certificación de que el producto está libre de patógenos y la genética esté garantizada como ocurre con el viñedo", revela Fernández. "Sin ninguna garantía fitosanitaria, muy pocos nos arriesgamos a invertir en esta planta", apostilla.

A eso se le añade que "un número muy alto de productores ahora tiene más de 70 años", advierte. "Es necesario incorporar jóvenes agricultores, pero sin ayudas no es rentable", sentencia.