Borja Thyssen y Blanca Cuesta se enfrentan a tres años de prisión por fraude fiscal

El día de San Valentín tiene un regusto amargo para Borja Thyssen y su mujer Blanca Cuesta, ya que ambos están citados en el Juzgado de lo Penal número 15 de Madrid, donde se enfrentan tres años de prisión y una multa de un millón de euros por presuntamente haber defraudado a Hacienda algo más de 336.000 euros en 2010.

La pareja declaró una ganancia patrimonial de más de 2,2 millones de euros por la venta de unas participaciones sociales cuando, según el fiscal, la ganancia obtenida fue de casi 3.7 millones. Una transacción que supuso la venta de una villa de lujo en Ibiza.

El matrimonio presuntamente simuló que parte de la transacción correspondía a una sociedad que en realidad estaba inactiva "ocultando por tanto a la Hacienda Pública la cantidad de 1.586.037,39 euros", razón por la que habrían dejado de tributar 336.417 euros.

El escrito de acusación del fiscal explica que el 26 en febrero de 2010 tuvo lugar la transmisión de las participaciones sociales de Cas Capetó S.L. a través de tres escrituras de compraventa otorgadas a cada uno de los tres partícipes de la sociedad. Cas Capetó S.L. tenía como activo principal una casa en Ibiza que no contaba con personal alguno contratado ni otro tipo de actividad económica.

Sus titulares eran Borja Thyssen, al 50%; Blanca Cuesta, al 40%; y la sociedad Caribean Breeze, con el 10% restante. El precio abonado por esta operación fue de 9,7 millones de euros, que fueron ingresados en una cuenta de a nombre del hijo de la baronesa Thyssen.

En 2010, el matrimonio presentó la declaración de la reta conjunta y declaró que la venta les había proporcionado un beneficio de más de 2,2 millones de euros, dejando fuera del control tributario supuestamente 1,6 millones.

Sociedad inactiva

Una ocultación que se habría hecho, a juicio del criterio de Hacienda, con la venta de las participaciones de Caribean Breeze S. L., que según indica la Fiscalía, es una "sociedad inactiva".

Esta sociedad había sido interpuesta por Borja y su mujer cuando adquirieron las participaciones de Cas Capetó S.L. en 2005. Una operación que, según el Ministerio Público, fue un "negocio jurídico simulado, siendo el verdadero negocio querido por las partes la adquisición por Borja Thyssen del 57 por ciento de esta mercantil y por parte de Blanca del 43 por ciento restante".

Esta no es la primera vez que el hijo de la baronesa tiene que enfrentarse a un juicio por problemas con Hacienda. Ya en diciembre de 2019 fue absuelto de otro presunto delito de fraude fiscal. Entonces le pedían tres años y cuatro meses de cárcel por un delito contra la Hacienda Pública por no tributar 592.557 en 2007. Borja fue absuelto después de que no se pudiera demostrar que durante aquel ejercicio había sido residente en España, es decir, no se pudo determinar que había pasado en el país más de 183 días al año.