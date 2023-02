Cómo saber cuándo puedes volver a ver pasar los satélites de Starlink sobre tu ciudad

Perfectamente alineadas, un tren de luces cruza los cielos y deja con la boca abierta. Así lo constatan los mensajes que nos llegan, en ocasiones acompañados de un vídeo: "Acabo de ver esto desde el barrio de La Paz y es algo que no he visto en mi vida, y tengo 62 años. Se desplazaba en línea recta y me gustaría saber qué podía ser. Se veía mucho más cerca que lo que se aprecia en el vídeo".

Otro ciudadano enviaba una grabación similar tomada, también en Zaragoza, desde la carretera de Logroño.

Vamos a explicarte qué son y cuándo puedes volver a verlas

Pueden estar tranquilos porque no se trata de una invasión alienígena. Estas luces que desfilan por el cielo y que se pueden observar a simple vista son los satélites de Starlink que orbitan alrededor de la Tierra para llevar cobertura de internet a todo el mundo. Se pueden ver algunas noches desde determinadas partes del planeta y tardan solo unos segundos en cruzar el cielo de lado a lado. Pero podemos saber la hora exacta a la que van a volver a pasar los satélites de Starlink sobre nuestra ciudad e intentar verlos.

¿Cómo podemos saber cuándo mirar al cielo para encontrarlos según donde nos encontremos? La práctica web que permite rastrear los satélites de Starlink y saber cuándo poder verlos es findstarlink.com.

La web, aunque está en inglés, es muy sencilla de usar y proporciona información sobre la hora a la que van a pasar por las principales ciudades del mundo y cuál será su visibilidad. La web indica también desde dónde aparecerán. Funciona en PC y móvil. Aunque proporciona la hora exacta a la que pasan, recomiendan empezar a mirar al cielo unos minutos antes.

Paso a paso

Una vez dentro de la web de FindStarlink.com, pulsa la pestaña By name para elegir el país. En Place, puedes poner el nombre de tu ciudad. También es posible buscar por coordenadas. Después, solo hay que darle al botón 'Find visible times', es decir, Buscar tiempos de visibilidad.

La página ofrece información sobre las próximas ocasiones en las que probablemente podamos ver los satélites del proyecto Starlink desde nuestra posición. La propia web avisa de que no es una ciencia exacta porque la órbita cambia en ocasiones respecto a lo previsto.

Efectivamente, comprobamos que hoy domingo 12 de febrero, pudo verse la hilera de satélites cruzando el cielo de Zaragoza de oeste a este a las 19.32. Cuando tantas personas la vieron.

Mañana lunes, la cita es a las 19.45. El martes 14, a las 19.57. El día 15, a las 20.07. Son los momentos de mejor visibilidad. Ya que la web agrupa las posibilidades de ver la flota satelital en tres listas dependiendo de su visibilidad: buena, media y mala.

Cuándo ver la flota de Starlink desde Zaragoza los próximos días findstarlink.com

Otro dato importante que proporciona esta web es la trayectoria que van a tener e incluso la elevación sobre el horizonte. Y una recomendación crucial es buscar un lugar con poca contaminación lumínica.

En la sección Live Map puede verse, en tiempo real, la posición exacta de los grupos de satélites de Starlink que surcan los cielos del mundo.

¿Quién y para qué se han puesto en órbita todos estos satélites?

La empresa SpaceX, propiedad de Elon Musk, está enviando al espacio satélites de comunicación para crear una cobertura de servicios de acceso a internet a nivel global. Estas mega-constelaciones de satélites se sitúan en órbita baja y reflejan la luz del sol exactamente igual que lo hacen los satélites artificiales que se han lanzado al espacio desde los años 50 del siglo pasado.

La división Starlink de SpaceX ofrece conexión de alta velocidad desde el espacio y ayuda en emergencias como la de Ucrania, pero su constelación de satélites interfiere en las observaciones ópticas y de radio en astronomía y se ha convertido en motivo de preocupación para la comunidad astronómica por la degradación del cielo estrellado que suponen estos satélites.

En las redes sociales, varios usuarios han compartido su sorpresa tras ver el rastro lumínico que han dejado a su paso los satélites de Elon Musk este domingo, poco antes de las 20.00 de la tarde.