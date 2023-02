Muere Burt Bacharach, autor de éxitos como 'I Say a Little Prayer' o 'Raindrops Keep Falling on My Head'

Burt Bacharach, el compositor de éxitos como "I Say a Little Prayer" y "Do You Know the Way to San Jose", murió este jueves a la edad de 94 años.

Bacharach falleció de causas naturales en su casa de Los Ángeles, según informan medios nacionales. "Con mucha tristeza compartimos el fallecimiento de nuestro padre, esposo y amigo. Le dio tanto al mundo y por eso estamos eternamente agradecidos. La música siempre está ahí, así que se seguirá escuchando. Enviamos nuestro cariño desde el equipo Bacharach, porque para eso están los amigos", ha señalado su círculo cercano.

Sú música marcó la década de los 60 y 70 de la cultura pop con canciones como "Raindrops Keep Falling on My Head", por la que ganó dos Oscar en 1969. Su éxito le llevó a hacerse también con seis premios Grammy.

En 1957, Bacharach conoció al letrista Hal David y los dos entablaron una sociedad duradera trabajando en Brill Building, el histórico edificio neoyorquino fábrica de grandes éxitos del pop.

Antes de trabajar con Hal David, Bacharach ya había participado en la composición de canciones. Nat King Cole grabó su canción 'Once In A Blue Moon' en 1952, si bien Bacharach realmente despegó cuando se asoció con David.

Entre sus grandes composiciones, éxitos pop como los de Perry Como con 'Magic Moments' o canciones como 'Please Stay' de Drifters; 'Tower Of Strength' de Gene McDaniels y 'Baby It's You'. Junto a David registró grandes títulos como los de 'I say a little prayer' que popularizó Aretha Franklin o 'Raindrops keep falling on my head' que les sirvió para obtener un Oscar.

Bacharach nació el 12 de mayo de 1928 en Kansas City (Missouri), pero su pasión por la música creció cuando se mudó a Queens (Nueva York), visitando clubs de jazz. Tras completar su educación en la Universidad McGill en Montreal, la Escuela de Música Mannes de Nueva York y la Academia de Música del Oeste de Santa Bárbara (California), sirvió en el ejército entre 1950 y 1952 como pianista.