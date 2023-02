Reaparece Salman Rushdie tras el ataque que le hizo perder la visión en un ojo

El novelista Salman Rushdie, apuñalado el verano pasado por un fanático musulmán de origen libanés, ha reaparecido seis meses después en una entrevista para The New Yorker. En ella reconoce sentirse "afortunado" y "agradecido" por seguir con vida tras el ataque en el que perdió la visión de un ojo y gran parte de la movilidad de su mano.

El periódico neoyorquino ha publicado también el primer retrato del escritor indio tras el apuñalamiento, donde se le puede ver con varias cicatrices resultado de las heridas. Unas gafas con el cristal derecho tintado ocultan el ojo dañado.

Rushdie, de 75 años, ha hablado de su nueva novela que sale a la venta en todo el mundo este martes y que escribió antes del ataque, 'Ciudad Victoria'. En esta ocasión no habrá ninguna campaña de presentación por su parte, aunque sí que ha expuesto en una entrevista de veinte páginas para The New Yorker todo lo que los últimos meses han supuesto para él.

David Remnick on the defiance of Salman Rushdie https://t.co/MgD6ieG1Ne — New Yorker Fiction (@NYerFiction) February 6, 2023

Su creatividad se ha visto "profundamente afectada" tras el ataque. "Tengo eso que se llama trastorno de estrés postraumático. Estoy teniendo muchas, muchas dificultades para escribir. Me siento a escribir y no sucede nada. Escribo, pero es una combinación de vacuidad y desechos, cosas que escribo y borro al día siguiente", ha confesado.

Sin embargo, ha asegurado que no quiere "adoptar el papel de víctima" y que asiste regularmente a terapia. Rushdie lleva décadas amenazado por los sectores más radicales del islam después de que escribiera la novela 'Los versos satánicos' en 1989, en la que habló del profeta Mahoma. El ayatolá Jomeiní, en Irán, ordenó ese mismo año la ejecución del escritor. Esto provocó que Rushdie viviera durante una década bajo una constante protección de la policía. Pero en el año 2000, cuando comenzó a vivir en Nueva York, decidió empezar a vivir "libremente" y sin seguridad.

Más de veinte años después, sufría el atentado en esta ciudad estadounidense, en el que un hombre, identificado como Hadi Matar, le atestó más de diez puñaladas durante un encuentro junto al también escritor Henry Reese, quien ha narrado el suceso en el periódico neoyorquino. " Al principio pensé que era una broma, un ataque de imitación de muy mal gusto, algo así como la bofetada de Will Smith". En el momento en el que vio sangre en el cuello, se dio cuenta de que Rushdie estaba sufriendo un ataque. "Por un segundo, me quedé paralizado. Luego fui a por el tipo. Instintivamente. Corrí hacia él, lo abordé por la espalda y lo sujeté por las piernas". El atacante lo apuñaló a él también, aunque sus heridas no fueron tan graves.

El escritor ha perdido veinte kilos tras el atentado, además de la visión del ojo derecho y sufre de problemas de movilidad en su brazo izquierdo. A consecuencia de las heridas, ahora tiene un movimiento involuntario en un labio, pero, afortunadamente, no le impide "hablar con tanta elocuencia como siempre".

Sobre si a partir de ahora necesitará mayor seguridad, Rushdie ha confesado que tiene que reflexionar sobre ello. Hasta este momento ha vivido recluido en su propia casa sin apenas salir. "He sufrido pesadillas", ha dicho. "Cuando digo que estoy bien, quiero decir que hay partes de mi cuerpo que necesitan controles continuos".

El juicio contra su atacante Hadi Matar se prevé que comenzará el año que viene. Se enfrenta a una pena de 25 años de cárcel por intento de asesinato en segundo grado, más otros siete años por apuñalar a Henry Reese.