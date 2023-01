José Sacristán: "El idioma español ahora se atropella de forma considerable"

José Sacristán es el encargado de abrir el programa 'Voces de la Lengua', un proyecto artístico y cultural en torno al Valle de la Lengua en La Rioja con la defensa del idioma castellano como telón de fondo, algo necesario en un momento en el que el español "se atropella de forma considerable".

Así lo ha considerado Sacristán (Chinchón, Madrid, 1937), que tras más de seis décadas de carrera va a actuar por primera vez en el interior de un monasterio, el de Yuso, en San Millán de la Cogolla, declarado Patrimonio de la Humanidad por su vinculación a la historia del español, ya que en este municipio se encontraron los primeros textos escritos en lengua romance.

La vinculación con la cultura de los monasterios de Suso y Yuso en San Millán de la Cogolla atrae cada año a miles de visitantes pero el Gobierno de La Rioja ha intentado crear un aliciente más para este municipio y todos los que forman el Valle de la Lengua, a través de un proyecto que va a llenar de arte toda la zona y que arranca este fin de semana con las actuaciones de Sacristán y Pepe Viyuela.

Ambos interpretarán textos clásicos, en el caso de Sacristán un extracto de "Viejas Historias de Castilla La Vieja", de Miguel Delibes, un escritor que plasmó la vida en rincones como puede ser San Millán de la Cogolla.

Sacristán la ha escogido en un momento en el que recorre España con otra obra de Delibes, "Señora de rojo sobre fondo gris", con la que tiene actuaciones previstas para todo el año, también en Argentina.

"Es un halago para mí participar en Voces de la Lengua y estoy contento por poder contribuir, aunque sea de forma modesta, a lo que es el respeto al idioma castellano", ha explicado a EFE Sacristán.

Para él "la lengua es la herramienta de trabajo" y en más de seis décadas "en este negocio" ha hecho "de todo" y "estoy familiarizado con formatos como este" en el que solo un violonchelo va a acompañar a su potente voz ante el público que acuda al monasterio de Yuso, en un espectáculo que repetirá mañana sábado en Nájera.

Lo que nunca había hecho en su carrera, ha detallado, es actuar en el interior de un monasterio, "aunque he leído versos en sitios cercanos a alguno, hasta en iglesias desacralizadas" pero "nunca es tarde para hacer algo nuevo".

Y también cree que nunca es tarde para trabajar en iniciativas sobre el idioma "en un momento en el que en los medios de comunicación se atropella la lengua de forma considerable", insiste Sacristán.

Lamenta que "no se ha extremado el cuidado y la defensa de la palabra" tal y como a él le gustaría, pero "son los tiempos que corren", y a su edad asume que a él no le corresponde "juzgar" esa situación pero ve una forma "de atropellar las palabras que no le gusta "un carajo".

Tiene la suerte, reconoce, de trabajar con los textos de grandes autores, como Delibes o David Mamet -del quien el año pasado giró con "Muñeca de porcelana"- e incluso Cervantes, ya que llevó a los escenarios el espectáculo "Yo soy Don Quijote".

"Afortunadamente yo puedo elegir", reconoce el veterano actor, que cree que "hay oferta y demanda para todos" y para que los actores se decanten por buenos textos "pero lo cierto es que yo he tenido una suerte que celebro y agradezco, nunca me ha faltado el trabajo, no puedo quejarme y sería un miserable si lo hiciera", concluye Sacristán, que ya tiene en cartera, para 2024, poner voz a un texto de Juan Mayorga.