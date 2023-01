‘Samaritan’: Golpes de calor y explicaciones que no son humanas… ni muy científicas

Hace 20 años, el superhéroe de Granite City, Samaritan, fue declarado muerto tras una batalla en un almacén con su rival, Némesis. Pero Sam Cleary, un chaval de 13 años, cree que Samaritan todavía sigue vivo. Y cuando conoce a su misterioso vecino, el Sr. Smith, se convence de que él es el desaparecido superhéroe. Juntos deben volver a rescatar a la ciudad del caos y la delincuencia que pretende instaurar el malvado Cyrus presentándose como Némesis.

Descubre el gazapo científico escondido en este diálogo de la película ‘Samaritan’, dirigida en 2022 por Julius Avery, con guion de Bragi F. Schut y con Sylvester Stallone (Sr. Smith/Samaritan), Javon Walton (Sam Cleary) y Pilou Asbaek (Cyrus) en el reparto.

El diálogo

–No me puedo creer que haya encontrado a Samaritan –proclamó un excitado Sam.

–Te equivocas –insistió malhumorado su misterioso vecino, el Sr. Smith.

–¿Solo eres un tío al que atropella un coche, se le rompen todos los huesos y come un montón de helado? –percutió Sam, convencido de haber descubierto a su superhéroe favorito.

–Como esto para refrescar mi cuerpo.

–¿Por qué no bebes agua con hielo?

–No me gusta su sabor.

–¿Me das un poco?

–¡No! –zanjó Smith–. Lo siento. Es para una emergencia.

–¿Por qué estabas echando humo?

–¿Sabes algo sobre fisión binaria y termodinámica celular?

–¡¿Queeé?! ¡Solo tengo 13 años!

–¿Sabes qué es un golpe de calor? Cuando me hago daño, mi cuerpo se sobrecalienta y si no me refresco, mi corazón explota.

–Eso no es humano… –afirmó un Sam ya del todo seguro de estar ante Samaritan

El gazapo

Pues no, no parece humano… o al menos no parece un golpe de calor al uso de los que sufren los humanos corrientes, dado que no se tiene constancia de que ser atropellado por un coche o un brutal accidente provoque un golpe de calor; más bien lo que provoca es un golpe mortal. Al y fin y al cabo, un golpe de calor es el incremento de la temperatura corporal por encima de los 40ºC durante un periodo prolongado. Tanto que los mecanismos termorreguladores del cuerpo –principalmente la sudoración– se ven desbordados para controlar el sobrecalentamiento.

Las causas que lo provocan son estar mucho tiempo expuesto a una temperatura ambiental elevada o la práctica de esfuerzo físico a altas temperaturas… que suele ser el motivo de los golpes de calor en los superhéroes conocidos y reconocidos, como Nadal u otros deportistas de élite cuando compiten en esas condiciones (algo que habitualmente sucede en el Open de Australia que se está disputando y que combaten, justamente, cubriéndose con bolsas o con toallas rellenas de hielo; a pesar de lo cual no es excepcional que alguno de los participantes se tenga que retirar en pleno partido por indisposición). Eso sí, uno de los síntomas de este trastorno es la taquicardia, que puede derivar en que el corazón ‘explote’.

Dicho lo cual, la explicación del golpe de calor no es el gazapo; (de)mérito que le corresponde a otra afirmación bastante más ‘inhumana’. Por suerte para Samaritan y para los propósitos de esta sección, el crédulo de Sam solo tiene 13 años. Porque si tuviese alguno más –y por ende poseyese también algunos conocimientos más de ciencia–, con toda seguridad dejaría de creer que su vecino es un superhéroe para convencerse de que es un impostor, tan pronto oyese esa majadería que había comenzado a esbozar como explicación y que aludía a la fisión binaria.

Y es que, en el ámbito de la biología, la fisión binaria se entiende como el proceso de reproducción asexual por el que una célula u organismo unicelular duplica primero su material genético y, a continuación, se divide o escinde en dos nuevas células, cada una de las cuales porta una copia del material genético. Es el mecanismo que constituye el principal método de reproducción de los organismos procariotas. Vaya, que la fisión binaría no es algo muy humano que se diga.

Termodinámica para superhéroes

La explicación más plausible entre las esgrimidas por Samaritan para justificar que eche humo –¿o sería más apropiado hablar de vapor de agua?– posiblemente sea la alusión a la termodinámica celular.

Desde un punto de vista termodinámico, las células son sistemas abiertos y altamente ordenados (es decir, poco entrópicos) que no están en equilibrio con sus alrededores y que demandan constantemente energía para mantenerse operativas. La segunda ley de la termodinámica afirma que, en un sistema, la entropía siempre tiende a crecer. O, dicho de otro modo, el aporte de energía tiende a desordenar el sistema. Pero las células son sistemas abiertos y conservan su baja entropía a costa de aumentar la entropía del entorno desprendiendo calor al medio. Más cuanta más energía consuman. Calor que, cuando Stallone entra en modo superhéroe, en última instancia causaría el sobrecalentamiento de su magullado cuerpo, el humo/vapor de agua, y el riesgo de que las células del corazón colapsen.

