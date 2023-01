Dos buzos graban a un calamar gigante

Toparse con un calamar de grandes dimensiones. Yosuke Tanaka y su mujer Miki, los dos protagonistas de esta historia han vivido una experiencia peculiar. Se encontraban buceando en Toyooka (Japón) cuando se dieron de bruces con un enorme calamar de 2,5 metros que nadaba cerca de la costa, según sciencealert. Unos días atrás, un vendedor de equipos de pesca les advirtió de que en una bahía cercana se encontraba este animal con el que se encontraron de repente.

El matrimonio, propietario de un negocio de buceo en Toyooka, no dudó en coger los equipos de buceo y un bote, y se fueron a la aventura en busca de este espécimen gigante. Este jueves, el hombre de la pareja afirmó para AFP que se trataba de un animal de un tamaño enorme. “No vimos los tipos de movimientos ágiles que normalmente muestran muchos peces y criaturas marinas. Sus tentáculos y aletas se movían muy lentamente” añadió el japonés.

Asimismo, Yosuke confirmó que las ganas de encontrarse con el animal no evitaron hacerle sentir algo de miedo cuando se encontraron con este calamar de gran tamaño. “Pude ver sus tentáculos moviéndose. Pensé que sería peligroso que me agarrase con fuerza y me llevase a alguna parte”.

Además, la pareja también tuvo el privilegio de poder grabar el 'encuentro' con este tipo de animal, una habitual en las aguas de Japón, que rara vez se deja ver cerca de la costa. “Fue muy emocionante. Creo que no hay nada más raro que esto”, concluyó Tanaka.