Carmen Morales confirma su separación de Luis Guerra tras 11 años de matrimonio

La cuesta de enero se está haciendo dura para para Carmen Morales. Después de más de una década de amor junto a Luis Guerra, ambos han llegado al acuerdo de separar sus caminos. Así lo ha anunciado la hija de Rocío Dúrcal en el programa de Toñi Moreno en TVE, 'Plan de Tarde'.

Con motivo del 53 años de la boda de su madre y Junior, Shaila y su hermana han aparecido juntas por primera vez en la pequeña pantalla. Además de hablar de sus proyectos profesionales, las artistas también han revelado en qué punto se encuentra su vida sentimental. Un momento en el que Carmen ha aprovechado para confesar que su relación junto a Luis Guerra ha llegado a su fin.

"Me costó mucho tomar la decisión de separarme, ha sido muy difícil después de 11 años. Nos queremos mucho, estoy bien, no ha pasado nada entre nosotros, simplemente el desgaste. No estamos enfadados y no dejamos de ser una familia", ha contado dejando entrever que, pese a que ha sido una ruptura amistosa, el dolor por poner fin a su historia de amor es inevitable.

Al parecer, la ya expareja no han podido superar la última crisis, poniendo así punto final a su matrimonio. Fue el pasado mes de marzo cuando los medios de comunicación se hicieron eco de una ruptura, aunque ellos mismos lo desmintieron

"Me tiene a mí", ha dicho su hermana mostrándole su apoyo. Con esta reaparición, Carmen Morales ha anunciado su regreso a la esfera pública. "Me he dedicado a mi vida personal, a mi hijo le he disfrutado muchísimo, cosa que me prometí y lo pude conseguir. Vuelvo a coger mi carrera con mucha energía y con esa madurez que necesitaba", ha relatado con positividad.

Por otro lado, ha comentado que al vivir al lado de su hermana se siente apoyada. Antes estas declaraciones Shaila ha mostrado su felicidad. "Estoy feliz porque puedo estar aquí, con mi hermana, en mi tierra... Hacía muchos años que no podía. Me he tirado 20 años fuera", ha dicho Shaila Dúrcal a Toñi Moreno.

Carmen Morales y Luis Guerra se conocieron en 2022. Pese a que la conexión que hubo entre ambos, tuvieron que frenar sus planes de relación debido a la enfermedad y posterior fallecimiento de Rocío Durcal, que tuvo lugar en 2006. No sería hasta unos años después, en 2011, que pasarían por el altar en una íntima ceremonia celebrada en Ibiza..