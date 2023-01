Tamara volvió con Onieva al evocar Isabel Preysler su ruptura con Julio Iglesias

Un comentario de Isabel Preysler recordando a Julio Iglesias fue el detonante de la reconciliación entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva. La marquesa de Griñón, que explicó lo ocurrido en el programa 'El Hormiguero', aseguró que en ese momento "algo me hizo clic".

Según Tamara, "decidimos enterrar el hacha de guerra la semana de Navidades. Íñigo no podía mandarme mensajes porque no tenía mi móvil, entonces escribió a una amiga y le dijo que quería hacer las paces. A mí me parecía lógico". Y el reencuentro se produjo el día 24 de diciembre. Quedaron para ir juntos a misa.

"Fue muy bonito y después nos quedamos hablando e intercambiamos muchas cosas que a él le habían hecho daño, que a mí me habían hecho daño", recordó. Había vuelto la química y así lo admitía. "Es que estábamos a punto de casarnos", apuntó.

Tras el reencuentro comenzaron a mensajearse. Con todo, Tamara intuyó que lo mejor para empezar bien el año iba a ser romper. Íñigo acató. "Me dijo que mejor pasábamos página y yo pasé una tarde fatal. Lloraba un poco", aseguró.

Sin embargo, una llamada entre Isabel Preysler y su hija Chábeli inquietó a Tamara. "Mi madre hizo un comentario sobre tío Julio y yo pensé: ¿y si se hubiesen dado otra oportunidad? Eso me dio que pensar", dijo. "El amor de verdad es lo que sentía yo por tu padre (Julio Iglesias), que me rompió el corazón y por eso no le pude perdonar", fue la sentencia de Isabel Preysler que alteró el rumbo de las cosas.

"Algo me hizo clic". Así que, cuando solo faltaban segundos para las campanadas, Tamara llamó a Onieva. El chico cogió su moto y se presentó en su casa. La relación resucitaba, pero los novios necesitaban tranquilidad. "Nos queríamos quitar de todo este ruido así que nos fuimos al Polo Norte".

La marquesa insistió en que "tenía dos opciones, ver lo que pasaba o quedarme con la duda por vivir una vida más segura. Así que dije: voy a intentarlo. Y ahí estoy. Y estoy muy feliz", remató dejando abierta de nuevo la puerta a la boda. " Lo echaba mucho de menos. Soy una mujer enamorada. Y si, estaba muy enfadada, pero también he visto la posibilidad de cambio", concluyó.