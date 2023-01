Paloma Cuevas y Luis Miguel quieren casarse

Paloma Cuevas y Luis Miguel son los protagonistas involuntarios de la crónica social. La revista ‘Semana’ publica las primeras imágenes que prueban una relación puesta en tela de juicio desde el inicio. El romance, que nació en la clandestinidad, no ha sido confirmado por ninguno de ellos, pero es un secreto a voces.

El tiempo que pasan juntos es cada vez mayor y ambos se muestran muy felices y unidos. Tal y como ha podido saber ‘20 Minutos’, el pasado martes disfrutaron de una cena para dos en uno de los restaurantes de moda de la periferia madrileña. No se ocultaron, se deshicieron en muestras de cariño y parecía lo que verdaderamente son: una pareja consolidada.

El romance no es bien visto por todos. Desde el entorno del Sol de México no evitan señalar que Paloma no es la mujer que ellos desearían para el artista. En cualquier caso, es él quien está marcando los tiempos y el que toma las decisiones que tienen que ver con lo mediático. "No podía ser de otra manera, obviamente. Todo a su debido tiempo, lo único cierto en todo esto es que la estrella es él y Paloma lo ha tenido que entender. Por encima de sus intenciones o intereses están los de él", dice alguien que conoce bien al cantante. La diseñadora ha tenido que aclimatarse a las peticiones de su novio.

Vive, dicen desde su ecléctico entorno, con tranquilidad absoluta y sabe que hay que protegerse de las acusaciones y de los ataques que podrían llegar. En este sentido, recuerdan que Cuevas se ha negado a posar en varios ‘photocall’ para evitar preguntas incómodas que pudieran perjudicar el desarrollo lógico de su historia de amor.

Eso sí, Paloma quiere casarse con Luis Miguel. No hay ninguna duda sobre esto, pero no tiene todavía el anillo de compromiso. Tiene claro que es el hombre con el que quiere compartir el resto de sus días porque, entre otras cuestiones, su amor es muy sereno y plácido.

Todo hace sospechar que el artista también tiene intención de oficializar su noviazgo, pero hay que esperar al momento perfecto, a que nadie moleste. Sin embargo, sabe que no será fácil lidiar con las críticas de las otras mujeres de su vida.

La madre de sus hijos, Aracely Arambula, no guarda un buen recuerdo de Cuevas y, aunque públicamente no se muestra combativa, no parece bendecir esta relación. Si se decidiera a hablar y contar todo aquello que sabe o qué piensa, el terremoto sería de dimensiones épicas: "Las aguas están realmente tensas entre ellos y, claro, Aracely lleva mucho tiempo callada sin explicar cosas que le atormentan. Ha aguantado mucho y conoce muy bien a Paloma, habría gente que se sorprendería. Tiene suerte Luis Miguel de que, por el momento, nadie ha ofrecido el suficiente dinero para que Aracely se sacuda y cuente, sin ningún tipo de eufemismos, lo que verdaderamente piensa".

No es la única que está molesta o incómoda. Mercedes Villamor, el último amor confeso de Luis Miguel, anda más que revuelta por las formas en las que su amor saltó por los aires. La argentina ni olvida ni perdona el final de una relación que parecía más seria de lo que realmente era. Señala a Paloma como uno de los posibles motivos de tan abrupto final y, desde las redes sociales, no tuvo inconveniente en compartir su opinión sobre la ex del torero Enrique Ponce: "Cuando la señora escribe en su revista de cabecera a su favor e insinúa que mi relación fueron dos años ‘catastróficos’ como los de ella. Señora, a usted la dejaron porque ya no la soportaban. A mí me eligieron para estar ahí y estuve al 100%".

Unas palabras que nunca obtuvieron respuesta por parte de Cuevas, pero de las que sus abogados tienen constancia. Paloma tiene claro que cualquier comentario que atente contra su intimidad o imagen será llevado a los tribunales.