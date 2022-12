Charas Vega: "Mi nombre es un tipo de hachís, soy hija de 'hippies'"

En menos de un año, @Charcastrology se ha convertido en un referente de astrología (en clave de humor) para más de 80.000 seguidores. Detrás está Charas Vega, una ibicenca hija de 'hippies' a la que sus padres pusieron el nombre de un tipo de hachís. "Antes lo ocultaba, pero ahora está en Google, así que ya no puedo esconderlo", reconoce con ironía... "Con el tiempo me he acostumbrado y hasta me gusta. Mi nombre -matiza-, no el hachís, que yo no fumo". Esta Bruja de Internet como a ella le divierte definirse, es capaz de relacionar un signo zodiacal con un tipo de pan o con un determinado queso. Y a sus 27 años, acaba de publicar su primera novela. Se titula 'Me lo han dicho los astros' (Ediciones B).

Judía por parte materna, Charas se ha pasado la Navidad en Brooklyn, celebrando Janucá, la fiesta hebrea de las Luminarias, y encendiendo menorás (candelabro judío) de siete brazos, junto a su madre y su abuela, ambas estadounidenses. El año nuevo, sin embargo, ha decidido disfrutarlo en Barcelona con sus amigos. "Lo de Nueva York con las luces navideñas es tremendo. Son ellos y el alcalde de Vigo", bromea. La protagonista de su novela se llama Cat y es una joven periodista que encuentra trabajo redactando el horóscopo en un periódico digital. "No es autobiográfico, pero conozco muchos casos", aclara la autora.

Lo curioso es que Charas Vega, que de niña hojeaba el horóscopo en las revistas 'Superpop' de su madre, nunca ha creído en el zodiaco... "Yo es que soy bastante agnóstica para cualquier tipo de fe en general -puntualiza-, pero eso es lo de menos. No hace falta creer en algo para disfrutarlo. Puedes deleitarte con la narrativa de Harry Potter sin creer en los brujos". Lo de 'charcastrology' se le ocurrió porque una amiga, en lugar de Charas, la llamaba Charca. "Me hacía mucha gracia, me parece muy punk, una charca, algo así como podrido". Hoy es una página de Instagram que ha ido ampliando a otros medios. "Ahí hago interpretaciones del zodiaco tan locas como decirte, según tu signo, qué tipo de personaje eres de los que asaltaron el Capitolio en enero de 2021".

Solo hay una pega. Algunos se dirigen a Charas realmente interesados por su futuro... "Cuando me preguntan de forma seria les digo educadamente que no soy la persona indicada". También ha recibido críticas de ciertos astrólogos que sospechan que se toma su disciplina a cachondeo. "Y tienen razón -replica ella-. Yo me lo tomo bastante a cachondeo todo en la vida. Me gusta la gente que no se toma muy en serio a sí misma". Aún así, la Bruja de Internet, título que le adjudicó la publicación 'Vice España', se atreve con algunas predicciones para 2023... "El año viene bastante calentito, con muchos cambios. Mi principal predicción es que Rosalía dejará de hacer cosas en 2023, porque la pobrecita lleva un año que no para. Que descanse. Quédate en casa, Rosalía, ja, ja, ja...", bromea.

Nacida bajo el signo de Escorpio, Charas vino al mundo en Ibiza, la isla en la que su padre, madrileño, y su madre, neoyorquina, se enamoraron. "Eran 'superhippies' -explica-. Pero mi padre murió hace unos años. En la vida los excesos se pagan". Ella, en cambio, licenciada en Ciencias Audiovisuales y máster en Teoría del Cine, no es muy de 'pasotes'. "A menos que seas un genio, si escribes un libro y estudias dos másters te tienes que quedar un poco en casa", razona.

Hendrix

Tiene un hermano que, "para añadir más tópicos a la historia", se llama Hendrix... "Claro -ironiza Charas-, mis padres querían sexo, droga y rock and roll. Pero como no tuvieron un tercer hijo, se quedaron solo en droga y rock and roll, a mí me pusieron un nombre de hachís y a mi hermano el apellido de un mítico guitarrista de rock". Asegura que su infancia en las Pitiusas como hija de 'hippies' de mercadillo fue "muy loca".

Incluso está pensando relatarla en un próximo libro... "Mi padre tuvo, literalmente, el puesto número uno del mercadillo 'hippy' des Pujols en Formentera. Y en Ibiza vivíamos en la playa d'en Bossa. Yo estudié allí todo el bachillerato, hasta que me mudé a Cataluña para ir a la universidad", explica.

Enamorada de los signos de tierra, "porque yo soy muy emocional y me gusta la gente que pisa el suelo", Charas Vega reconoce que su escepticismo hacia la astrología le viene de niña. "Consultaba mi horóscopo en una revista y ahí me decían: 'Esta semana encontrarás novio' o 'Te enrollarás con tres chicos'. Y yo pensaba: pero si solo tengo nueve años...".