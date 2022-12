Campanadas con 'streamers' y en el metaverso: otras uvas son posibles

Cae la bola, suenan los cuartos, comienzan las campanadas… Todo esta preparado ya para despedir esta noche el 2022. Las cadenas han reservado su balconcito en la puerta del Sol y las rutilantes estrellas que ejercerán de presentadores han preparado sus trajes o, en algunos casos, la ausencia de ellos. Vivir las uvas al margen de Igartiburus y Pedroches es posible gracias a internet, redes sociales y nuevas tecnologías, que cada vez atraen a público más joven. De hecho, las cadenas de toda la vida han sufrido en los últimos años una importante pérdida de audiencia por el empuje de plataformas como Twitch o por la eclosión de aplicaciones móviles que garantizan poder ver las uvas aunque el lugar en el que uno se encuentre no haya buena cobertura televisiva.

Es ineludible hablar del rey de los ‘streamers’, Ibai Llanos, que es quien más cuota de pantalla está robando a TVE, Antena 3, Telecinco y compañía. Desde que comenzó hace tres años a retransmitir las campanadas por su canal de Twitch ha pasado de tener unos pocos miles de espectadores a la friolera de 2,2 millones el año pasado. El comunicador lleva días calentando motores en sus canales anunciando la retransmisión de 2023, que irá arropada de un programa previo en el que reunirá a otros ‘streamers’ como Knekro, Ander Cortés y Cristinini. Junto a Ibai el cuarteto está llamado a repasar lo mejor del año poco antes de las 23.30, que será cuando aparezca en la pantalla de Twitch el todopoderoso Ramón García, que -suponemos con su capa- repetirá en plataformas alternativas contando aquello del carrillón y los ding-dong.

Este 31 de diciembre estaré en la puerta del sol en Madrid dando las campanadas.



Este año con @KNekro, @andercortes y @IamCristinini. Repasaremos todo lo que ha sucedido en 2022.



Y a las 23:30 estaré con Ramón García para volver a pasar de año juntos.



2023 vamos a por ti. pic.twitter.com/WcmNYsxrIF — Ibai (@IbaiLlanos) December 27, 2022

“No hay que perder las tradiciones”, ha dicho Ibai, que comenzó en 2020 grabándose de forma espontánea tomando las uvas en casa y, desde entonces, ha conseguido que su atracción para la audiencia más joven no haya dejado de crecer. Para verle, por cierto, no es necesario ni estar registrado en la plataforma ni instalar aplicación en el móvil, basta con buscar a través de internet el canal de Twitch (twitch.tv) de Ibai Llanos. Nota al margen: el propio Ibai hará esta noche un cameo en el especial de humor de José Mota de la televisión pública.

Es curioso que, a pesar de los nuevos medios, la retransmisión de Ibai sea, en realidad, de corte clásico: se emite por internet pero no deja de hacer lo que el resto, esto es, acudir a la puerta del Sol y buscar un hueco en un balcón de uno de los edificios principales. Más alternativo, sin duda, es tomar las uvas en la realidad virtual del metaverso que -a trompicones- ha comenzado a arrancar este 2022. La plataforma Uttopion anuncia la primera experiencia de Nochevieja ‘metavérsica’ de la historia, con un atractivo eslogan: “¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez?”.

🍇🔔 Ya te puedes registrar gratis para vivir las primeras campanadas de la historia del #metaverso!📆El 31Dic podrás formar parte de un hito histórico viviendo unas campanadas únicas acompañadx de streamers e influencers de lifestyle, música, deporte…https://t.co/8yk8gt0uHt — Uttopion Metaverse (@uttopion) December 19, 2022

Según la empresa, a través de la realidad virtual se va a simular el reloj de la puerta del Sol y quienes quieran participar en este acto futurista lo podrán hacer de forma gratuita pero inscribiéndose previamente. Para celebrar la llegada de 2023, además, cuentan con el aliciente de una fiesta presentada por el músico Jacob Henson y con ‘influencers’ e importantes creadores de contenidos como invitados: Juan Arooita, Anna Ortiz, Alex Wal... “Será un hito único” -aseguran-, comenzará a las 23.00 y solo hay que reservar plaza en Uttipion, pues aunque se trate del metaverso también hay aforos reducidos. De momento, son un centenar de personas las que ya han confirmado asistencia.

Filtros de Snapchat idóneos para celebrar el fin de año. Heraldo

Las más lentas de la historia

Las campanadas, por descontado, podrán seguirse también por innumerables directos de Twitter, Facebook o Instagram. Asimismo hay numerosas aplicaciones de móvil -de Iphone y Android- que permiten, por un lado, ensayar antes de las uvas (incluyen la cadencia de las campanadas para adaptarse a su velocidad y no atragantarse en el momento culmen) o seguir una suerte de ‘streaming’ si en el lugar donde se encuentra uno no hay cobertura televisiva suficiente. “Las campanadas suenan reales y puntuales: así no dependes de si hay un apagón o vives en el extranjero”, dicen las reseñas de apps como ‘Uvas de año nuevo’ o ‘Campanadas año nuevo’. Todas estas herramientas están disponibles también para tableta iOS, pero conviene cerciorarse antes de que son gratuitas, dado que la descarga de algún título en concreto cuesta 0,89 céntimos. Las hay que incluyen también un recordatorio en forma de alarma antes de que empiecen las uvas, pero parece raro que a alguien esta noche se le escape la cita con las uvas y la pirotecnia. Igualmente, en Snapchat se han lanzado filtros nuevos con realidad aumentada para "atrapar con la boca" las doce uvas en cada campanada.

Por último, como forma alternativa de cerrar el año, puede uno sumarse a la propuesta de un pueblo de las Alpujarras que luce orgulloso el título de ‘cittaslow’ y que apuesta por celebrar el fin de año con calma y sin prisas. La localidad granadina de Bubión va a retransmitir sus campanadas a través de Youtube con la singularidad de que su reloj es mucho más lento que el resto. Entre campanada y campanada pasan casi diez segundos, con lo que uno se estará sus buenos dos minutos degustando la uva y teniendo tiempo para pensar en el año que comienza. “Vivimos acelerados, y en Navidad mucho más”, justifica su alcaldesa, María del Carmen Pérez, que busca promocionar una forma “tranquila y pausada de entender la vida”. Como no hay mal que por bien no venga, esta original idea ya ha encontrado patrocinio y será el canal de las gaseosas La Casera el que emita las distintas campanadas de un pueblo que ronda los 300 habitantes. En sus anuncios previos se reúnen ya algunos testimonios de vecinos que se quejan de la velocidad de las campanadas de la puerta del Sol y de los atragantamientos que provoca…