Consulta el horóscopo de hoy: miércoles, 21 de diciembre de 2022

Esta es la predicción del horóscopo del miércoles 21 de diciembre de 2022 de todos los signos del zodiaco:

ARIES

Con algunos retrasos tomarás la iniciativa y te lanzarás a unas interesantes aventuras. Tu espíritu de conquista arde en deseos de nuevas y ardientes experiencias. La suerte contigo, aprovecha todo lo nuevo.

TAURO

Estarás obligado a acatar los deseos de la pareja. Aunque al principio no te guste poco a poco irás comprobando que te acomodarás muy bien a la situación, cede un poco y ganarás, lo tienes fácil.

GÉMINIS

Entrarás en conflicto con un miembro de la familia que por quererte a su manera no estará de acuerdo con tus planes. Ganarás más si adoptas una actitud positiva. Se resolverá a tu favor un viejo asunto de dinero.

CÁNCER

Estarás muy sentimental y ello te impulsará a realizar acciones con gran tinte romántico. En pareja es donde vivirás experiencias reconfortantes y profundas. Jornada feliz que debes gozar a tope.

LEO

Habrá una gran necesidad de movimiento que se hará patente en el alto grado de excitabilidad en que te encuentras hoy. No corras riesgos en deportes violentos, pero sí en el amor, estarás hoy imparable.

VIRGO

Deja las normas en un segundo plano y lánzate a experimentar sensaciones nuevas y gratificantes que la vida te presenta hoy. No te quedes solo y vive con intensidad, es un día para el avance y éxito.

LIBRA

Estarás más sensible que de costumbre a todo lo que pase a tu alrededor. Las palabras de los demás dejarán una profunda huella en tu corazón y te harán feliz. La noche te aportará intimidad y erotismo.

ESCORPIO

Tu fuerte precipitación de hoy hará estragos si no te controlas a la hora de entablar una nueva relación. Tus impulsos eróticos pueden llegar a dañar a alguien, piensa que hay quien te ama en oculto.

SAGITARIO

Tu expresión será fácil pero eso no significa que los demás te entiendan a la primera. La gente te mirará algo extrañada y no entenderá tus intenciones, pero tu a lo tuyo, no pierdas tu línea.

CAPRICORNIO

Te costará mucho el llegar a comunicarte bien con tu pareja. Una especie de soledad interior te llevará a la depresión. Intenta gozar de naturaleza y despejarás tu mente. La noche promete sexo y pasión.

ACUARIO

Ten más cuidado a la hora de encarar las relaciones con la gente. Lo que digas y lo que hagas será severamente medido por todos los que te rodean, más tacto y paciencia. Buen momento para cambios en el hogar.

PISCIS

Te encontrarás falto de cariño pero no culpes al resto del problema. Muéstrate más vital y cambiará todo. No es una jornada para las asociaciones pero sí para el cambio, hoy te jugarás mucho del futuro.