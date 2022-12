El año 2022 en España de la A a la Z

Los equilibrios para llenar la cesta de la compra por los precios desorbitados, el peor verano de incendios en 15 años, la sequía, el salto a la valla de Melilla, las reformas del Código Penal, el ambiente político enrarecido y con aroma electoral, la música, la literatura o los éxitos y decepciones del deporte.

Todo lo que nos ha dejado el 2022 se puede resumir en este abecedario:

A de ALCARAZ.- Con tan solo 19 años, Carlos Alcaraz, se ha convertido en 2022 en el número uno del tenis mundial, el más joven de la historia. Muchos le preguntan al tenista murciano cuál es su secreto para colocarse entre los mejores del mundo y en muchas de sus respuestas menciona a su abuelo: "Siempre me ha dicho que me enfoque en las tres 'C': Cabeza, corazón y cojones".

B de BONO.- El 2022 ha sido el año de los bonos. El Gobierno ha aumentado el número de consumidores vulnerables que podrán pedir hasta el 31 de diciembre el bono social eléctrico para abaratar su factura de la luz. Para los jóvenes ha puesto en marcha el bono del alquiler, y el cultural para los que han cumplido 18 este año, aunque no haya llegado ni a la mitad.

C de CALOR.- Este año pasará a la historia por haber sido uno de los más cálidos, con temperaturas récord, las más altas desde 1961, y olas de calor extremas, que derritieron las reservas de hielo. Los incendios dejaron un rastro desolador, y la imagen del verano fueron las llamas, el humo y los bosques convertidos en cenizas. Un verano negro con casi trescientas mil hectáreas devastadas.

D de DESPECHÁ.- Ha sido el gran éxito comercial este año de Rosalía dentro de su multipremiado álbum 'Motomami', que ha arrasado en el mercado internacional. Con "Despechá" ha puesto música a nuestro verano junto al "Quédate" del rapero canario Quevedo, otro fenómeno musical sin respaldo de multinacionales. Con ellos hemos coreado "salgo con mi baby de la disco coroná' o "las noches sin ti duelen", según el momento. Sin olvidar lo que Shakira le diría a Piqué: "Te felicito".

E de ESCRITORES.- En 2022 hemos despedido a uno de los nombres esenciales y más prestigiosos de la literatura en español. Académico de la RAE desde 2008, Javier Marías, murió en septiembre, dejándonos sus palabras en libros como "Corazón tan blanco", "Mañana en la batalla piensa en mí" o "Tu rostro mañana". Otro de los narradores más destacados, Luis Landero, recibía el Premio Nacional de las Letras con una obra que retrata la condición humana desde la cercanía y el humor desde su primera novela, "Juegos de la edad tardía".

F de FEMINISMO.- La ley del aborto, la ley de trata, la ley trans, la ley del 'sólo sí es sí' son parte del catálogo legislativo impulsado por el Ministerio de Igualdad para fortalecer los derechos feministas. Pero son también las que más polémicas han generado este año por la tensión entre los socios del Gobierno. Aunque sobre todo ha sido la del 'solo sí es sí' la que ha estado en el punto de mira, por el goteo de rebajas de condenas a delincuentes sexuales, que ha obligado al Ejecutivo a aclarar la intención del legislador vía enmienda a la reforma del Código Penal.

G de GAS.- Tras la crisis energética y el reto de frenar la dependencia del gas ruso, España se ha apuntado algunos tantos este año. Con Portugal ha impulsado la llamada excepción ibérica para frenar el precio de la electricidad poniendo un límite al del gas, y ha sellado con Francia y Portugal el acuerdo para fabricar el H2Med, un corredor submarino de energía verde, que transportará hidrógeno entre los tres países. La "utopía" de convertir la península ibérica en la mayor exportadora de hidrógeno verde en Europa "es una realidad", dice Pedro Sánchez.

H de HUELGA.- La de los sanitarios, que en 2022 han dicho basta. Ha sido el año de la vuelta a la normalidad tras la pandemia, pero el paso de la covid se ha notado también en la explosión de otros virus respiratorios y, sobre todo, en la debilidad en la que ha quedado la sanidad pública. El sistema ha colapsado por su base, la Atención Primaria, y a la espera de la reacción de los gobiernos, las protestas de los médicos se han extendido por varias comunidades.

I de IMPUESTOS.- En un contexto de rebajas selectivas de impuestos como el IVA del gas o la electricidad, y otras medidas para paliar la crisis provocada por la guerra de Ucrania, el Gobierno ha despertado la filosofía de que aporten más quienes más tienen con otros impuestos temporales a la banca, las grandes energéticas y las grandes fortunas. Se recaudarán de manera extraordinaria en 2023 y 2024 para hacer frente a la inflación. Ha sido el final de una batalla fiscal que abrió el Gobierno andaluz al suprimir el impuesto de patrimonio en su territorio, como ya ocurre en Madrid.

J de JUECES.- Los jueces han sido este año muy, muy protagonistas. Primero por la incapacidad de los políticos de acordar la renovación de su órgano de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial; y segundo, por los reproches de "machismo" que les ha lanzado Igualdad tras las rebajas de penas a agresores sexuales. Para guiarles, la coalición en el Gobierno ha introducido una enmienda en la reforma del Código Penal, con el fin de que tengan en cuenta la voluntad del legislador en la aplicación de la ley.

K de KILO.- Un kilo de azúcar ha costado este año hasta un 40 por ciento más, las harinas y otros cereales han subido más de un 30 por ciento y, en general, alimentos como el aceite, la leche o los huevos siguen registrando subidas récord a consecuencia principalmente de la crisis energética y el encarecimiento de la electricidad, el petroleo y los carburantes. La inflación ha empezado a moderarse pero todos seguimos apretándonos el bolsillo. De ahorrar, ni hablamos.

L de LUNA.- Viajar a la Luna es el sueño de Pablo Álvarez y Sara García, dos leoneses que se han convertido en los dos primeros astronautas españoles en 30 años, tras superar la dura selección de la Agencia Espacial Europea (ESA). Él, ingeniero aeronáutico, entre los cinco astronautas de carrera, y ella, biotecnóloga e investigadora, como suplente. Entre los cinco astronautas titulares podría estar uno de los que participe en los próximos años en las misiones a la Luna. Les queda un camino larguísimo, pero "hay que soñar con todo".

M de MARRUECOS.- Un país que ha marcado la política exterior, migratoria y hasta el deporte español. Tras la crisis bilateral de 2021 por la acogida en España del líder del Frente Polisario, las cosas empezaron a girar cuando el Gobierno español cambió de postura sobre el Sáhara Occidental reconociendo el plan de autonomía marroquí para la antigua provincia española. Ya se han restablecido las conexiones marítimas y la operación paso del estrecho, la presión migratoria ha bajado en Canarias, Ceuta y Melilla, y se ha relanzado el comercio bilateral. Eso sí, Marruecos nos ha metido una zurra de penaltis y sacado de un Mundial de fútbol sin razones geopolíticas por medio.

N de NEGOCIACIÓN.- O falta de ella. Ha sido la palabra que lo ha impregnado todo. Ya sea con los agentes sociales, con la oposición, con la Unión Europea o entre los socios del Ejecutivo, todo ha estado pendiente de una negociación con resultados dispares. Desde las medidas anticrisis, la subida del salario mínimo, la reforma de las pensiones, los presupuestos, las leyes feministas, la de bienestar animal, la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial, la reforma del Código Penal para modificar los delitos de sedición y malversación... y lo que queda.

(Contiene la Ñ) NIÑA.- La Ñ de la niña Erika, de 14 años, que en abril de este año fue asesinada en Oviedo por su vecino, un hombre con antecedentes de acoso a varias mujeres y que apenas llevaba tres semanas viviendo en el inmueble. La esperó cuando regresaba del instituto, la llevó a su casa y la apuñaló. Un reguero de sangre en el rellano de la escalera llevó a la Policía hasta la vivienda del presunto autor, que fue detenido.

O de OTAN.- Doce presidentes de Gobierno -entre ellos el estadounidense Joe Biden- y diecinueve primeros ministros asistieron del 28 al 30 de junio a la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid con cena en el Prado incluida. Con la invasión de Ucrania por parte de Rusia como centro de ese evento de alto nivel, Madrid se blindó con un dispositivo sin precedentes para que la cumbre fuera un éxito. Todos dijeron que lo fue.

P de PP.- Una crisis inédita en 2022 forzó el adiós de Pablo Casado como líder del PP. Su lucha con la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso alimentó una protesta a las puertas de Génova y acabó con Alberto Núñez Feijóo, hasta entonces presidente de la Xunta de Galicia, al mando. Más allá del cambio de liderazgo, el PP ha roto este año el tabú de gobernar con Vox, lo que ahora hace en Castilla y León, y cosechó un éxito histórico en Andalucía, donde Juanma Moreno logró la primera mayoría absoluta del PP en el tradicional feudo socialista.

Q de QATAR.- Rodeado de polémica por la situación de los derechos humanos y restricción de libertades en el país árabe, en noviembre llegó el Mundial de fútbol de Qatar, del que la selección española regresó hundida por la eliminación en los penaltis de octavos de final ante Marruecos. Tras la decepción llegó la destitución de Luis Enrique al frente de una selección que por segundo Mundial consecutivo no logró superar los octavos de final. De Qatar hablamos también por el escándalo de los supuestos sobornos por visados en el Parlamento Europeo.

R de REY.- Otro año más Juan Carlos I ha estado en boca de todos. En mayo volvió a España para asistir a unas regatas en Galicia y ver a su familia tras dos años en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), donde se marchó por la investigación de sus negocios ocultos en el extranjero, que la Fiscalía del Tribunal Supremo archivó en marzo. Y luego está el pulso que mantiene con su examante Corinna Larsen y las revelaciones de la empresaria alemana vía pódcast, demandándole por acoso. El Tribunal de Apelaciones de Londres ha acordado reconocer la inmunidad al rey emérito por los actos cometidos hasta su abdicación en 2014.

S de SEDICIÓN.- Es el delito por el que fueron condenados los líderes del procés, y el que ahora el Gobierno hará desaparecer del Código Penal para adecuarnos al entorno europeo, según mantiene, y no por beneficiar a los independentistas. Las exigencias de ERC han ido más lejos y ha conseguido convencer al PSOE para modificar también el otro delito por el que fueron condenados algunos, el de malversación, con polémica incluida dentro y fuera del Gobierno porque hay quien, como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ya ha dicho en alto que "no se puede pactar con los delincuentes su propia condena".

T de TRANS.- La ley trans ha dejado también cicatrices en el Gobierno de coalición y en el feminismo, profundamente divido entre quienes, como el PSOE, no querían reconocer la autodeterminación de género a los menores de 16 años sin autorización de un juez, y quienes, como Podemos y la Federación LGTBI, no aceptaban lo que ven como un recorte de derechos. En octubre la exdiputada socialista de la Asamblea de Madrid, y primera parlamentaria trans de España, Carla Antonelli, abandonaba el partido como protesta. Al final el PSOE ha renunciado a su planteamiento y la ley trans saldrá como la planificó Igualdad.

U de UCRANIA.- La invasión de Ucrania el 24 de febrero no dejó indiferente a España, que, como el resto de sus aliados, inmediatamente envió ayuda a ese país, tanto humanitaria como de armamento. A alguien no le ha gustado y ha decidido demostrarlo enviando sobres con pequeño explosivo dirigidos, entre otros, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y hasta la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, desde donde ha salido parte de esa ayuda.

V de VALLA.- El 24 de junio unos 2.000 inmigrantes intentaron entrar en España por la valla de Melilla. Al menos 23 murieron. Pero, ¿dónde? ¿en territorio español o marroquí?. Una pregunta que aún hoy se siguen haciendo muchos. Las críticas a la actuación de España en este suceso, también vertidas desde la UE, ha puesto contra las cuerdas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que, sin embargo, ha dicho por activa y por pasiva que no dimitirá.

W de WARHOL.- El estadounidense ha sido uno de los elegidos por el activismo ecologista para visibilizar la urgencia climática. Cubrieron con harina un coche customizado por Warhol en Milán, lanzaron sopa o salsa de tomate contra 'Los Girasoles' de Van Gogh en Londres y 'La joven de la Perla' de Johannes Vermeer en Países Bajos; una tarta contra la Gioconda en el Louvre; puré de patatas contra 'Los almiares' de Monet en Alemania, y pegaron sus manos a 'La Primavera' de Boticelli en la Galería de los Uffizi. Igual que en España dos activistas pegaron sus manos a los marcos de Las Majas de Goya en el Prado. Atacar obras de arte para salvar el planeta. El arte o la vida. Difusión garantizada, pero ¿contraproducente?.

(Contiene la X) EX.- Cantaba Kiko Veneno "lo mismo te echo de menos, lo mismo que antes te echaba de más" y eso es lo que pueden pensar de sí mismos algunos ex. Pueden ser expresidentes. Ahí hemos visto a Felipe González celebrando con Pedro Sánchez el 40 aniversario de la primera victoria socialista, o a Mariano Rajoy, convertido en cronista deportivo para comentar el papel de la selección en el mundial de fútbol. Pero puede ser también de exvicepresidentes. Y ahí está Pablo Iglesias, que se fue de la política pero sigue onmipresente en su pódcast, en las tertulias, y ahora quiere abrir su propia televisión. Algunos creen que sigue mandando en Podemos. Él parece perseguir ser el azote de lo que llama "progresía mediática".

Y de YOLANDA.- Con Yolanda Díaz este año han seguido las cosas igual, expectantes por saber en qué desemboca su proyecto Sumar. Podemos presiona para que aclare sus intenciones porque no quiere esperar eternamente a que confirme que irá con ellos en coalición a las generales. Aunque este año es a otra Yolanda a la que hemos recordado, la del cantautor cubano Pablo Milanés, fallecido en noviembre, cuya música se queda "eternamente" en nuestra memoria.

Z de ZURDOS.- Los diputados "zurdos" es el termino acuñado por Vox para los parlamentarios de la izquierda. Pero ha sido solo uno de los calificativos, o descalificativos según para quien, con los que nos han sorprendido sus señorías este año. Inútil, libertadora de violadores, machista, fascista, aprendiz de dictador, golpista... Lindezas como estas se han escuchado en el Parlamento en un ambiente de bronca continua entre los partidos hipotecados por el clima preelectoral.

El PSOE, capeando el temporal pendiente de acelerar las leyes prometidas pendientes; el PP de Feijóo en un eterno desencuentro con Pedro Sánchez; Unidas Podemos buscando ubicación en la apuesta de Yolanda Díaz por Sumar; Cs al borde una ruptura traumática...

Y así entramos en el 2023. Enhorabuena a los afortunados.