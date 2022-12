Aitana, tras los rumores de su ruptura con su novio: "Por favor no me grabéis, estoy sola en casa"

La cantante Aitana podría haber roto su relación de cuatro años con el actor Miguel Bernardeau, tal y como publicó ayer la revista Lecturas. Apenas pocos días después de que la pareja haya estrenado la serie de Disney + 'La Última', se vio a Miguel recogiendo sus cosas de la casa de la artista, según Lecturas.

Los dos se han mantenido en silencio desde los rumores de la ruptura, hasta que ayer Aitana compareció ante los medios. La cantante ni confirmó ni desmintió la noticia, pero quiso pedir a la prensa que cesaran las grabaciones dentro de su casa.

"Os lo digo, con la mano en el corazón, para ver si me podéis ayudar, que no me grabéis en casa. Porque está empezando a venir mucha gente, hombres, a las tres de la mañana, a las cuatro de la mañana... Yo estoy sola y lo paso muy mal. Tengo mucho miedo", dijo Aitana frente a las cámaras.

"Ya sabéis perfectamente que nunca hablo de mi vida personal, que nunca cuento nada personal, y hoy no va a ser distinto. Nunca digo esas cosas y no voy a decirlas ahora", declaraba la artista, que no quiso pronunciarse respecto a su supuesta separación. Lo cierto es que Aitana no felicitó a Miguel en su cumpleaños el pasado 12 de diciembre, algo que extrañó a los fans porque años atrás sí lo había hecho.

Si los rumores son ciertos, la pareja formada por la extriunfita y el actor habría acabado después de cuatro años. Como ellos mismos explicaron en algunas entrevistas, fue la cantante la que contactó por redes sociales con el hijo de Ana Duato y Miguel Ángel Bernardeau tras verlo en la serie 'Élite' y, después de una primera cita en un restaurante, la catalana, de 23 años, y el valenciano, de 25, se convirtieron en una de las parejas de moda en España.